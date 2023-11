Utilidades de Enaex bajan 9% a septiembre

Enaex, filial del Grupo Sigdo Koppers, reportó que al 30 de septiembre de este año tuvo un EBITDA de US$ 238,1 millones, cifra un 1% mayor a los US$ 236,3 millones acumulados en los primeros nueve meses de 2022, registrando un margen EBITDA de 17%. En tanto, los ingresos consolidados de Enaex sumaron US$ 1.392,7 millones en el periodo, monto un 4% menor a los US$ 1.452,6 millones registrados a la misma fecha de 2022, mientras que la utilidad neta alcanzó los US$ 1.13,1 millones, un 9% menor en relación con los US$ 124,7 millones registrados al cierre del tercer trimestre del año pasado.

En cuanto a las ventas físicas consolidadas, el tercer trimestre muestra ventas levemente superiores con respecto al mismo periodo de 2022, debido al buen desempeño en Latinoamérica, que tuvo un incremento de un 2% con respecto al tercer trimestre de 2022, explicado por el buen rendimiento en Brasil, Chile y Perú.