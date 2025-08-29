Click acá para ir directamente al contenido
Ex gerenta de recursos humanos de Buk aterrizará en Diio

Javiera Correa aterrizará como CPO en Diio, la startup de inteligencia artificial fundada en 2023 por los chilenos Paolo Colonnello y Nicolás Kipreos dedicada a la asistencia de ventas con IA.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 29 de agosto de 2025 a las 17:40 hrs.

