El velero en España que Ricardo Escobar tuvo con los hermanos Jalaff

La carpeta investigativa del caso Factop-Audio acumula ya miles de páginas de antecedentes, peritajes, declaraciones de los imputados y de testigos, que aparte de abordar las aristas propias de este mediático caso judicial, también permiten conocer otros aspectos anexos de la vida de sus protagonistas y cercanos.



En su reciente declaración a la Fiscalía hecha el 1 de agosto pasado, el exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII) Ricardo Escobar -quien acudió como testigo- relató un hecho hasta ahora desconocido, que da cuenta de su cercana relación con los exsocios del Grupo Patio. Se trata de la compra de un velero que adquirieron en conjunto, pero que Escobar terminó comprándoles hace unos meses.



En ella, Escobar expresó un comentario en el que deja explícita la relación de amistad “que tenía y tengo” -dijo- con varios exaccionistas de Grupo Patio, mencionando entre ellos a Álvaro y Antonio Jalaff, entre otros, detallando que estuvieron juntos en la regata de Chiloé hace un par de años, ya que Patio auspiciaba a un velero que participaba en la competencia.



“Luego de la última de esas regatas convenimos en comprar un velero en conjunto para tenerlo en Europa, en la época de invierno, cuando acá en Chile no se puede navegar”, relató Escobar a la fiscalía, señalando que fue él quien se quedó encargado de la selección del velero y de la compra, recibiéndolo en abril de 2019. “La propiedad la teníamos a través de una sociedad en las Islas Caimán, que es el lugar que nos aconsejó el corredor de veleros cuando las personas no son residentes en España, porque allá tienen un registro ágil”, dijo.



“La sociedad era 40% mía como persona natural y el resto era de ellos, a través de otra sociedad. El velero está en España. El 2020-2021 casi no se usó. El que más ha usado el velero he sido yo y partir de 2022 prácticamente no pagaron los gastos de mantención. Finalmente, dado que no lo usaban y tampoco pagaban los gastos, convenimos que yo comprara el velero y me vendieron su parte hace unos meses”, relató Ricardo Escobar ante el Ministerio Público.