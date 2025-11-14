Qué hizo Dua Lipa en la Viña Concha y Toro
La visita fue gestionada por Sebastián Aguirre, director de Casillero del Diablo, en coordinación con la productora DG Medios, encargada de los dos conciertos que la artista británica dio en Chile esta semana.
Noticias destacadas
Cerca de las 14:00 del jueves Dua Lipa llegó junto a sus padres y su hermana Rina al parque de la Viña Concha y Toro, en la comuna de Pirque. Llegó almorzada y se instaló en la Casona Don Melchor para participar en las degustaciones de la marca premium de la mayor viña chilena. Allí hizo su propia creación a partir de cepas de las siete parcelas, y luego firmó una botella del año que nació: 1995.
La visita fue gestionada por Sebastián Aguirre, director de Casillero del Diablo, en coordinación con la productora DG Medios, encargada de los dos conciertos que la artista británica dio en Chile esta semana. Durante el recorrido por el parque, que incluyó un paseo por los jardines y por el museo del vino, estuvieron presentes representantes de la familia controladora de la viña: Isabel Guilisasti, vicepresidenta de vinos finos e imagen corporativa de Concha y Toro; su hija Isabel Mitarakis Guilisasti, y su sobrina María Josefina Lagos Guilisasti, entre otros.
Antes de retirarse, a eso de las 6 de la tarde, Dua Lipa probó el vino Amelia, un chardonnay del Valle del Limarí que obtuvo 98 puntos y es uno de los caballitos de batalla de la viña.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
LO MÁS LEÍDO
Newsletters
Inmobiliaria VIVA proyecta inversiones por US$ 100 millones en Santiago y consolidar su expansión en EEUU
En cinco años, la firma proyecta levantar cuatro desarrollos en la capital. Uno se emplazará en Santiago Centro, otro en la Florida, mientras que los últimos dos siguen en evaluación.
Fintech peruana adquiere posición mayoritaria en la startup chilena de pagos ETpay
La empresa emergente local desarrolló una infraestructura para hacer pagos de cuentas a través de transferencias bancarias. A la fecha de la venta, facturaban US$ 5 millones anuales. Ahora, el plan es definir los próximos pasos con la compañía peruana para llegar a nuevos mercados.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete