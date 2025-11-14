Qué hizo Dua Lipa en la Viña Concha y Toro

La visita fue gestionada por Sebastián Aguirre, director de Casillero del Diablo, en coordinación con la productora DG Medios, encargada de los dos conciertos que la artista británica dio en Chile esta semana.

Cerca de las 14:00 del jueves Dua Lipa llegó junto a sus padres y su hermana Rina al parque de la Viña Concha y Toro, en la comuna de Pirque. Llegó almorzada y se instaló en la Casona Don Melchor para participar en las degustaciones de la marca premium de la mayor viña chilena. Allí hizo su propia creación a partir de cepas de las siete parcelas, y luego firmó una botella del año que nació: 1995.

La visita fue gestionada por Sebastián Aguirre, director de Casillero del Diablo, en coordinación con la productora DG Medios, encargada de los dos conciertos que la artista británica dio en Chile esta semana. Durante el recorrido por el parque, que incluyó un paseo por los jardines y por el museo del vino, estuvieron presentes representantes de la familia controladora de la viña: Isabel Guilisasti, vicepresidenta de vinos finos e imagen corporativa de Concha y Toro; su hija Isabel Mitarakis Guilisasti, y su sobrina María Josefina Lagos Guilisasti, entre otros.

Antes de retirarse, a eso de las 6 de la tarde, Dua Lipa probó el vino Amelia, un chardonnay del Valle del Limarí que obtuvo 98 puntos y es uno de los caballitos de batalla de la viña.