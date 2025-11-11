Grupo Patio toma control de firma ligada a Gonzalo Martino y refuerza su apuesta industrial

Este martes se anunció que la firma adquirió el 51% de Estructuras Marfil, mientras que el 49% restante permanecerá en manos del grupo MyA.

Grupo Patio busca seguir creciendo en el país y ahora profundiza su apuesta por el negocio industrial. Este martes se anunció que la firma adquirió el 51% de Estructuras Marfil, mientras que el 49% restante permanecerá en manos del grupo MyA, ligado a Gonzalo Martino B., hijo del presidente de Copeval, y Cristóbal Alonso.

La operación -que se financió con los recursos del aumento de capital realizado por Grupo Patio a mediados de 2025- se alinea con el plan estratégico que viene ejecutando la empresa desde fines del ejercicio anterior y que busca concentrarse en sus áreas clave, que son el desarrollo y la renta de activos comerciales e industriales.

Estructuras Marfil cuenta con más de una década de experiencia en la instalación, venta y arriendo de galpones y bodegas modulares reutilizables, con presencia en Chile, Perú, México y Colombia. Sus principales clientes pertenecen a los sectores de minería, construcción, logística y agricultura.

En Chile, la empresa opera en 12 regiones a lo largo del país, ha instalado más de 1.000.000 de metros cuadrados (m2) y proyecta superar los 300 mil m2 en arriendo durante 2025, lo que representa un alza superior al 13% frente al año anterior. Su objetivo es duplicar la superficie arrendada de aquí a 2030.

“Estructuras Marfil es un operador de primer nivel y ha tenidio un extraordinario crecimiento. Este hito, que está totalmente alineado con nuestra estrategia de desarrollo, nos permitirá aprovechar importantes sinergias y potenciar nuestra vertical industrial”, comentó el gerente general de la compañía, Jaime Munita.

Actualmente, la unidad industrial de Patio cuenta con 19 activos ubicados en zonas estratégicas de Antofagasta, Santiago y Puerto Montt, ofreciendo servicios como Build to Suit, frigoríficos y condominios de bodegas.