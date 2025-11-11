Grupo Patio toma control de firma ligada a Gonzalo Martino y refuerza su apuesta industrial
Este martes se anunció que la firma adquirió el 51% de Estructuras Marfil, mientras que el 49% restante permanecerá en manos del grupo MyA.
Noticias destacadas
Grupo Patio busca seguir creciendo en el país y ahora profundiza su apuesta por el negocio industrial. Este martes se anunció que la firma adquirió el 51% de Estructuras Marfil, mientras que el 49% restante permanecerá en manos del grupo MyA, ligado a Gonzalo Martino B., hijo del presidente de Copeval, y Cristóbal Alonso.
La operación -que se financió con los recursos del aumento de capital realizado por Grupo Patio a mediados de 2025- se alinea con el plan estratégico que viene ejecutando la empresa desde fines del ejercicio anterior y que busca concentrarse en sus áreas clave, que son el desarrollo y la renta de activos comerciales e industriales.
Estructuras Marfil cuenta con más de una década de experiencia en la instalación, venta y arriendo de galpones y bodegas modulares reutilizables, con presencia en Chile, Perú, México y Colombia. Sus principales clientes pertenecen a los sectores de minería, construcción, logística y agricultura.
En Chile, la empresa opera en 12 regiones a lo largo del país, ha instalado más de 1.000.000 de metros cuadrados (m2) y proyecta superar los 300 mil m2 en arriendo durante 2025, lo que representa un alza superior al 13% frente al año anterior. Su objetivo es duplicar la superficie arrendada de aquí a 2030.
“Estructuras Marfil es un operador de primer nivel y ha tenidio un extraordinario crecimiento. Este hito, que está totalmente alineado con nuestra estrategia de desarrollo, nos permitirá aprovechar importantes sinergias y potenciar nuestra vertical industrial”, comentó el gerente general de la compañía, Jaime Munita.
Actualmente, la unidad industrial de Patio cuenta con 19 activos ubicados en zonas estratégicas de Antofagasta, Santiago y Puerto Montt, ofreciendo servicios como Build to Suit, frigoríficos y condominios de bodegas.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Percepción de fondos de inversión: industria apunta a cambios en régimen tributario y regulación como principales desafíos
“Hay regulaciones que han impactado directamente a la rentabilidad de los proyectos y como consecuencia de ello de los fondos”, alertó el presidente de la Acafi, Luis Alberto Letelier.
WhatsApp 2.0: El fallo que respaldó a trabajadora que revisó el chat de su jefatura y que desató críticas de los abogados
La Corte de Apelaciones de Temuco declaró como "improcedente" el despido de la trabajadora de una firma de telecomunicaciones que divulgó las conversaciones. Para los abogados, el caso deja un mal precedente.
BRANDED CONTENT
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
SuplementosVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete