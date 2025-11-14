Las apuestas de los economistas de la banca para el escenario post elecciones

Rodrigo Aravena, Banco de Chile.

“Quien sea electo y la composición del Congreso tienen efecto en el corto plazo en las expectativas”

El economista jefe del Banco de Chile dice que hay expectativas de que “las próximas autoridades tengan un fuerte compromiso con reconstruir el deterioro que han experimentado diversos fundamentos los últimos años”.

-¿Qué implica para la economía chilena esta elección presidencial y parlamentaria?

-Es innegable el impacto que tendrá el resultado de las elecciones, no solo en las perspectivas de corto plazo, sino también en las de mediano plazo. Si bien las elecciones siempre son un factor crítico, los desafíos que enfrenta la economía chilena las vuelven aún más relevantes que en ocasiones anteriores.

El deterioro de los fundamentos económicos en los últimos años, tras la reducción del ahorro interno luego de los retiros de fondos de pensiones, el debilitamiento de las finanzas públicas por el incumplimiento de las metas fiscales y la persistencia de mayores niveles de desempleo, elevan la magnitud de los retos que deberán enfrentar las próximas autoridades.

-En ese sentido, el mercado anticipa un triunfo de la derecha o centroderecha, ¿qué pasaría si no se cumplen esas expectativas?

-Más que un nombre en particular, hay expectativas de que las próximas autoridades tengan un fuerte compromiso con reconstruir el deterioro que han experimentado diversos fundamentos los últimos años, principalmente en capacidad de crecimiento, disciplina fiscal y empleo.

En cualquier caso, sobre todo en escenarios inesperados, es fundamental que las nuevas autoridades den lo más temprano posible señales concretas, como así también presentar equipos lo suficientemente sólidos en lo técnico, con experiencia y creíbles en cuanto a su compromiso con el crecimiento y la inversión. En caso contrario, es indudable que las proyecciones podrían tener un deterioro relevante.

-¿Y cuánto esperan ustedes para el crecimiento del PIB el próximo año?

-Para 2026 proyectamos un crecimiento cercano al 2,3%, muy similar al esperado para este año. No obstante, es relevante destacar el cambio en su composición, ya que el mayor dinamismo de la demanda interna compensaría el deterioro de las exportaciones.

-¿El resultado de las elecciones puede cambiar esas proyecciones?

-Sin duda que quien sea electo y la composición del Congreso tienen efecto en el corto plazo en las expectativas. No obstante, eventuales reformas y/o ajustes de políticas tienen un efecto más persistente una vez que son aprobadas e implementadas, lo cual puede tomar más tiempo. Es por ello que, en caso de existir un cambio político a un mayor énfasis en materias como inversión, empleo y finanzas públicas, el efecto en las cifras no necesariamente se reflejaría en 2026.

-¿Cuál debiera ser la tarea número uno del próximo Gobierno?

-Es imprescindible realizar todos los esfuerzos posibles para fortalecer la capacidad de crecimiento de la economía, ámbito en el que el desempeño reciente ha sido muy deficiente. La buena noticia es que existe un amplio consenso en torno a ciertos temas clave, como el espacio para reducir impuestos, agilizar el sistema de permisos y licencias, ajustando variables que van desde la mejora en los tiempos de tramitación hasta aspectos institucionales como el rol del Comité de Ministros, y revisar las rigideces del mercado laboral, entre otros.

Asimismo, resulta fundamental no solo ajustar la dinámica del gasto fiscal, sino también reconstruir la credibilidad de la regla fiscal, seriamente erosionada tras los reiterados incumplimientos de las metas en los últimos años.