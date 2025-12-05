Lo que debes saber al terminar la semana | El divorcio Claro-Entel, Banmédica, el IPSA y el cobre

Un giro cada vez más confrontacional han adoptado los dos candidatos a la Presidencia de la República, Jeannette Jara y José Antonio Kast en la recta final de la segunda vuelta del próximo 14 de diciembre, como quedó de manifiesto en el Debate Presidencial de la Archi este miércoles con más de dos horas y media de intensos cruces.

En los temas de contingencia, el debate estuvo marcado por dos grandes temas: la migración irregular y las megatomas de terrenos. Kast volvió a criticar al Gobierno a propósito del manejo de las ocupaciones de San Antonio donde cuestionó la falta de acción y el "acto dilatorio permanente". Entre los puntos fuertes de sus cruces con el abanderado opositor, Jara desestimó la propuesta de expulsar masivamente a los 334.000 migrantes, aseverando que concretar esa idea requeriría un plazo de nueve años. En el ámbito económico, Jara reanudó su ofensiva contra el principal asesor económico de Kast, Jorge Quiroz, criticando nuevamente su pasado vínculo con el gremio de las farmacias y de los pollos acusándolo de amparar a quienes perjudican a la gente. Pero el candidato republicano entregó un fuerte espaldarazo a su asesor: "Tiene todo mi respaldo", en tanto en el frente político ironizó sobre el bajo apoyo a Jara en la consulta interna del partido de Franco Parisi.

La frase de la semana

"Respecto a lo que pasa en la frontera norte es que el Gobierno es el que tiene que actuar y debió haberlo hecho con anterioridad" JEANNETTE JARA, candidata presidencial del oficialismo

La última cena de Boric

Reiterando la defensa de su gestión de Gobierno, el Presidente Gabriel Boric sostuvo -en su última participación en la Cena Anual de la Industria de la Sofofa- que el país no se encuentra en retroceso defendiendo el crecimiento de 2,6% de 2024, los logros en materia de control de la inflación y la capacidad de llegar a amplios acuerdos políticos como fue en el caso de la reforma de pensiones, punto en el cual llamó a profundizar el diálogo. En este marco, instó a cambiar los diagnósticos catastrofistas: “Chile no se cae a pedazos”, enfatizó.

Por su parte, la presidenta de Sofofa, Rosario Navarro manifestó que existe “una clara evidencia de que la seguridad y crecimiento se han convertido en las dos grandes prioridades de los chilenos”. En el segundo ámbito, llamó a acelerar el proceso de tramitación de permisos con la meta “Compromiso 365”.

Los compradores de Banmédica

Esta semana se oficializó el desenlace de la venta de Empresas Banmédica –uno de los M&A más importantes del último tiempo y que se extendió por casi un año y medio desde su anuncio por su matriz UHG- en favor de Patria Investments. Este paso no sólo concretó el cambio de control del mayor grupo de salud del país, tanto en el área prestadora como en isapres, sino que también tuvo entre sus implicancias el retorno a la propiedad de sociedades y empresarios que en su momento sentaron las bases de este conglomerado a fines de los años 80 y las décadas siguientes hasta su venta a UnitedHealth Group en US$ 2.800 millones hace seis años.

En el vehículo a través del cual Patria Investment invertirá en el grupo de salud, Private Equity VII, participan como coinversionistas, Linzor y el fondo Moneda PIPE, donde figuran como aportantes el Grupo Penta (15%) -ligado a Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín- y Consorcio (11,7%) -donde el grupo Fernández León es uno de los controladores- a los cuales se suma la Compañía de Seguros Confuturo con el 5,4%. Y si bien su posición como inversionistas indirectos del holding de salud tiene lugar al interior de PIPE –que ascendería a alrededor del 10% del total de Banmédica- estos aportantes cuentan con una opción prioritaria para entrar como coinversionistas, por lo cual su participación podría cambiar.

El acuerdo Codelco Glencore

Un nuevo paso en su activa estrategia de asociación con los privados, así como en su objetivo de incrementar las capacidades de procesamiento, anunció Codelco mediante la firma de un Memorándum de Entendimiento (MoU en inglés) con Glencore Chile SpA, para el desarrollo de una nueva fundición de cobre en la región de Antofagasta.

Para Glencore el acuerdo es una demostración de su confianza en Chile, por lo que espera establecer “una exitosa asociación comercial de largo plazo con Codelco y hacer realidad este emocionante proyecto”.

Tras el memorándum, las partes entraron a negociar los acuerdos definitivos –que incluyen un contrato de suministro de concentrado de cobre por hasta 800 mil toneladas métricas anuales durante un mínimo de 10 años-, mientras se avanza al estudio de prefactibilidad del proyecto que será entregado a más tardar el 31 de mayo de 2026 y que contempla el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la fundición.

El fin del polémico mall de Cencosud

El proceso que a lo largo de este año se encaminaba finalmente a levantar un nuevo mall en Vitacura a un costado del colegio Saint George, terminó esta semana en una abrupta cancelación por parte de Cencosud —a través de su filial Cenco Malls- luego de dos décadas de intentos por dar vida a este centro comercial con una inversión de US$ 125 millones.

Esta vez, la empresa adoptó su rotunda decisión tras un dictamen de la Seremi de Transportes que hace dos semanas invalidó su informe de impacto vial, no obstante ya había aprobado ese estudio hace 16 meses dando una esperada luz a verde al punto más polémico de la tramitación y que motivó la oposición del municipio alertando una fuerte impacto en la congestión vehicular, en línea con la oposición de vecinos. Ante ello, Cenco Malls decidió no presentar un recurso de reposición.

Los viajes millonarios de Nolberto Díaz y Laura Albornoz

La polémica en torno a los viajes y actividades en el extranjero de integrantes de la mesa directiva de ENAP entre 2023 y 2025, escaló esta semana con los resultados del análisis de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, que arrojó desembolsos en torno a $ 200 millones por este ítem en el caso de dos de sus directores: Laura Albornoz y Nolberto Díaz.

La directora acumuló estos viajes por cuenta de la estatal por $ 38 millones a destinos como Río de Janeiro, Nueva York, Ciudad de México, Madrid, Asunción y Casablanca (Marruecos). Para la exministra de la Mujer y también exintegrante del directorio de Codelco, los primeros indicios de este caso coincidieron con su salida de la vocería de la candidata Jeannette Jara en la primera vuelta tras denunciarse casos de viajes con un valor de $ 12 millones.

Y mayor aún es el recuento en el caso de Nolberto “Cachorro" Díaz, representante de los trabajadores en el directorio de la estatal. Realizó 31 viajes -19 de ellos a destinos internacionales- que sumaron $ 143,9 millones -entre pasajes aéreos, viáticos y alojamientos- entre octubre de 2023 y septiembre de 2025. Mientras la petrolera explicó que "el directorio cuenta con un procedimiento que regula la realización de viajes dentro y fuera de Chile, para todos los miembros de la mesa, en la medida que dichos viajes involucren un apoyo para su rol", las repercusiones a nivel político no se hicieron esperar generando una lluvia de críticas. Además, diputados de RN oficiaron a Albornoz y Díaz pidiendo una “fiscalización exhaustiva” argumentando que la magnitud de los recursos involucrados “plantean serias dudas sobre la razonabilidad, proporcionalidad y necesidad de estos gastos, considerando que ENAP es una empresa estatal”, subrayando la “ausencia de reportes públicos” que informen sus beneficios concretos para la compañía.

Los ajustes para la fusión de las cascadas

Los últimos ajustes para su proceso de fusión definieron las sociedades cascadas de SQM, a través de la cual la familia de Julio Ponce Lerou establece su estructura de propiedad sobre la compañía minera no metálica. A través de sus respectivas juntas extraordinarias de accionistas que se convocarán el próximo 19 de diciembre, las sociedades Norte Grande, Nitratos de Chile, Oro Blanco, Potasios de Chile y Pampa Calichera aprobarán los términos de las distintas fusiones que simplificarán la estructura de las cascadas. Como resultado de este proceso la estructura de las cascadas quedará simplificada solo en Oro Blanco y Potasios.

El error de las transmisoras

Un nuevo flanco de conflictos se avecina en materia de tarifas eléctricas tras los errores de cálculo de las tarifas de generación y en las de Transelec (la principal transmisora del país) que costaron la salida del ministro Diego Pardow. El Gobierno reveló este miércoles los resultados parciales de un estudio sobre la base de datos para valorizar los activos de todas las compañías de transmisión en el período 2020-2023, en el cual se acusa una “deficiente información” aportada por empresas del sector de transmisión. Al respecto, el titular de Energía, Álvaro García, acusó que “hay información que no tiene respaldo y que no sabemos realmente cuál es el valor de los activos. Hay otra que es insuficiente para determinarlos. Y hay una tercera de menor tamaño que indica que se han sobrevalorado los activos”, escenario en el cual no descartó un eventual impacto en las tarifas.

El doble récord semanal

La Bolsa de Santiago cerró un período de nueve jornadas consecutivas en positivo luego que el S&P IPSA escaló este viernes un 0,4% hasta los 10.222,86 puntos. De esta forma, 2025 se ha convertido en el año con más récords acumulados desde 1991. En este escenario, en el mercado impera la expectativa de que el Banco Central despida el año con una bienvenida ronda de estímulo monetario.

Otra buena noticia esta semana la aportó el precio del cobre con un histórico resultado. El precio de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subió un 1,7% a US$ 5,27 la libra al cierre de ayer –tendencia que llegó a 2,2% a US$ 5,3 por libra en las horas previas -impulsado por una previsión alcista de Citigroup Inc. Las previsiones del mercado apuntan a que el metal rojo entrará en un déficit estructural el próximo año, que se ampliará durante la próxima década debido a una demanda sólida y a una oferta restringida, indicó Bloomberg.

Mejores expectativas de Latam

El ajuste al alza en las proyecciones de Latam Airlines para 2026 fue premiada por el mercado con un alza de 2,7% este jueves al ostentar el segundo mejor retorno de la Bolsa de Santiago y Goldman Sachs elevó a $ 28 por acción su precio objetivo, con un potencial alcista de 18%.

Entre los puntos clave, la línea aérea proyectó un aumento en sus operaciones de pasajeros entre un 8% y 10%, que se desglosan en alzas entre 6% y 8% para el mercado doméstico en Brasil, y de entre 5% y 7% en los casos de Chile, Colombia, Ecuador y Perú, mientras espera un alza de entre 11% a 13% en el negocio internacional. Con ello, prevé un margen operacional de entre 15% y el 17%. También anticipa un alza en el Ebitda a un rango entre US$ 4.200 millones y US$ 4.600 millones durante el próximo ejercicio, lo que representa un incremento con respecto al guidance de este año de entre US$ 4.000 millones y US$ 4.100 millones. Con ello, Latam estima una generación de flujo de caja apalancado de más de US$ 1.700 millones para el próximo año.

En este marco, las AFP siguen tomando altura en la propiedad de la compañía y avanzaron hasta el 18,56%, totalizando una inversión de US$ 2.506 millones a octubre.

El quiebre entre los aspirantes por Telefónica

En punto muerto quedó la alianza entre Entel y Claro para arremeter por las operaciones de Telefónica en Chile. Mientras el plan original implicaba que la operadora de las familias Matte y Hurtado se quedaría con los activos de banda ancha de Movistar y la firma de capitales mexicanos corrían por el negocio móvil, finalmente ambas informaron a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que –por mutuo acuerdo– su alianza para hacer una oferta conjunta se acabó. Y en paralelo, declararon que ahora de manera independiente seguirán evaluando alternativas para una eventual oferta.

Respecto a la ruptura, en el mercado señalaron que ambas firmas no llegaron a acuerdo en los términos de la oferta a presentar por Telefónica. Trascendió que América Móvil -que en el mercado local es la dueña de Claro Chile- también tendría interés en la red fija de Telefónica, y que esa intención fue el escollo principal para seguir con Entel.

En paralelo, fuentes cercanas a las tratativas confirmaron que WOM ya presentó su oferta vinculante.