El último debate, Cowan, el IPSA y el cobre marcaron la agenda

“Alta tensión” fue el calificativo que imperó en los comentarios del último debate entre Jeannette Jara y José Antonio Kast a días de la segunda vuelta presidencial que este domingo definirá quién llegará a La Moneda.

La instancia, organizada por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), estuvo marcada por sucesivas recriminaciones e interrupciones donde la abanderada oficialista se enfocó en destacar imprecisiones y omisiones en las intervenciones del líder opositor, que a su vez se mantuvo fiel a su estrategia de cuestionar las fallas de la administración de Boric e imputarlas a su rival como representante de la continuidad del actual Gobierno.

Uno de los puntos de mayor confrontación fue el emplazamiento de Jara respecto a un eventual propósito de revisar la Ley de 40 Horas, frente a lo cual Kast aseguró que “no vamos a quitar ningún derecho adquirido”. En ese marco, la extitular de Trabajo reconoció que “es efectivo que las 40 horas producen un costo laboral”.

Aunque este clima no favoreció el despliegue de propuestas y nuevas ideas, entre los puntos de mayor debate nuevamente estuvo el tema de la crisis migratoria. Ante la consulta respecto de la política que aplicará a los 330 mil extranjeros irregulares que residen en el país, Kast enfatizó que en su eventual Gobierno no serán regularizados ni empadronados, tras lo cual reiteró su “invitación" a que dejen el país.

Entre las intervenciones más criticadas de Jara estuvo su referencia a la líder opositora venezolana María Corina Machado, de quien dijo: “Sé que ha tenido ciertas intentonas golpistas”, en un contexro en que Machado recibiría pocos días después el Premio Nobel de la Paz 2025.

La frase de la semana

"Venezuela volverá a respirar. Abriremos las puertas de las cárceles y veremos salir el sol para miles de inocentes que fueron encarcelados injustamente…" MARÍA CORINA MACHADO, líder de la oposición venezolana en su mensaje por el Premio Nobel de la Paz 2025

La trama de la semana

La semana pasada la cerramos con el anuncio de la compra por parte de Netflix de los estudios y el negocio streaming de Warner Bros. Discovery, operación que involucraba US$ 83.000 millones.

El deal impactó como la trama de un buen guión, al dar a Netflix el control de una de las principales cadenas de producción y distribución mundial de cine y televisión, lo que le otorgaría un poder sin precedentes en Hollywood.

Pero, superando la ficción, durante el fin de semana ingresó un nuevo actor: Paramount, que lanzó una OPA hostil de US$ 108.000 millones para comprar Warner Bros. Discovery, asociándose no solo con fondos soberanos de Medio Oriente, sino que también con el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, a través de su fondo Affinity Partners, para descarrilar el acuerdo alcanzado por Netflix.

La oferta en efectivo por la totalidad de Warner, incluidos sus negocios de estudios, streaming y cable, valora al grupo de medios en US$30 por acción, lo que según Paramount "proporciona a los accionistas US$ 18.000 millones más en efectivo que la propuesta de Netflix".

Si Warner rompe el acuerdo con Netflix, podría verse obligado a pagar una multa de US$ 2.800 millones a la plataforma de streaming.

25 pb rebajó los tipos de interés la Reserva Federal de EEUU

La partida de Fernando Larraín Peña

Durante la noche del domingo se confirmó el fallecimiento del empresario Fernando Larraín Peña, a los 91 años. El ingeniero civil de la Universidad de Chile, fue presidente de Watt’s por más de 25 años y controlador junto a sus cinco hijos de la corredora de bolsa LarrainVial.

Hermano del exsenador Carlos Larraín Peña y padre del presidente de LarrainVial, Fernando Larraín Cruzat, y del presidente de Watt's, Aníbal Larraín Cruzat, además de Isabel, Santiago y Francisco, se caracterizó por su perfil reservado. Sus pocas apariciones públicas se dieron, por lo general, en la junta anual de accionistas en la bodega de la Viña Santa Carolina.

Los Banco de Santiago, Consorcio y la Colocadora Nacional de Valores forman parte de su trayectoria en el sector financiero. Se hizo cargo de LarrainVial cuando le compró la corredora a su padre Fernando y a su tío Leonidas Larraín Vial y se retiró como director en 2016.

Fue socio del grupo Cruzat-Larraín junto su cuñado Manuel Cruzat Infante, y cuando se separaron en 1992 se hizo cargo de la Viña Santa Carolina y Watt's.

Riesgos tributarios

El Servicio de Impuestos Internos (SII) detectó a 63 contribuyentes con cuentas en el exterior que no declararon pagos por un total de US$ 1.600 millones.

El organismo obtuvo la información de reportes de otras jurisdicciones fiscales con datos sobre movimientos de cuentas de personas y empresas chilenas, como parte de un intercambio de datos tributarios.

Tras analizar a 133 contribuyentes con pagos recibidos en el exterior, el SII detectó que 63 presentan riesgos de incumplimiento tributario por registrar pagos superiores a US$ 1,5 millones sin declarar.

El 75,9% de los contribuyentes informados son personas naturales, mientras que el 24,1% restante son personas jurídicas.

Los mayores montos informados provienen de cuentas en Suiza, Luxemburgo y las Islas Caimán.

El organismo anunció que someterá a auditorías especiales a este grupo para verificar si deben reconocer estas rentas de fuente extranjera y pagar los impuestos correspondientes en Chile.

Nuevo consejero

Esta semana terminó el misterio en torno al consejo del Banco Central. El Presidente Gabriel Boric nominó a Kevin Cowan, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, para asumir en reemplazo de Stephany Griffith-Jones, quien concluirá su perído el 24 de diciembre.

Cowan, economista de la Universidad Católica y doctorado del MIT, cuenta con una extensa trayectoria en el sector público y organismos internacionales. Fue consejero y vicepresidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) entre 2017 y 2023, es docente en Finanzas y Regulación en la UAI, se desempeñó como gerente de la División Política Financiera del Banco Central, entre 2007 y 2014, fue econimista jefe en el Ministerio de Hacienda, directoren el BID y columnista de Diario Financiero.

Su nominación fue celebrada por expresidentes del instituto emisor, economistas y expertos. Tras exponer en la comisión de Hacienda del Senado, el pasado miércoles, se espera que el martes la sala del Senado vote su designación, la que contaría con amplio respaldo.

Candidato a la FED

Sigamos con otro banco central, el de EEUU, que también está en proceso de búsqueda, pero de un nuevo presidente que reemplace a Jerome Powell.

Kevin Hassett, actual director del Consejo Económico Nacional de Trump, es considerado el favorito, a pesar de las preocupaciones de algunos inversionistas de Wall Street por su cercanía con el mandatario y el riesgo de recortes de tasas de interés demasiado agresivos.

Sin embargo, Hassett no está solo en esta carrera. Tiene como eventuales contendores a Kevin Warsh, exgobernador de la Reserva Federal; los gobernadores de la Fed Christopher Waller y Michelle Bowman; y Rick Rieder, de BlackRock.

La decisión de realizar entrevistas adicionales sugiere que la selección de Hassett no está garantizada. De hecho se espera al menos una entrevista más la próxima semana y el anuncio final a principios de enero.

25 puntos base

En una decisión ampliamente esperada por los inversionistas, la Fed recortó además esta semana la tasa de interés en 25 puntos base, en un tercer movimiento consecutivo a la baja. Con ello, el rango se situó entre 3,5% y 3,75%.

La decisión expuso una profunda división en el comité, que debatió entre la necesidad de estimular un mercado laboral debilitado y el riesgo de una inflación persistente.

Las proyecciones futuras son inciertas. Aunque la mayoría se inclina por, al menos, un recorte adicional en el próximo ejercicio, un grupo significativo de gobernadores, siete de 19, considera que el ciclo de ajustes a la baja terminó.

Anglo y Teck aprueban fusión

Los accionistas de Anglo American y Teck aprobaron la fusión de ambas compañías, un paso crucial hacia la creación de una de las mayores empresas mineras del mundo, valorada en US$ 50.000 millones.

La nueva entidad se centrará en la producción de metales, particularmente cobre, combinando activos importantes en Chile, que incluyen a Collahuasi de Anglo y Quebrada Blanca de Teck, y de Perú.

La entidad fusionada se denominará Anglo Teck, tendrá su sede global en Vancouver, Canadá, y mantendrá su cotización principal en Londres.

Acuerdo Codelco-SQM

El acuerdo clave entre Codelco y SQM para explotar el Salar de Atacama hasta 2060 sufrió un inesperado retraso en su trámite final.

El problema radica en que la Contraloría solicitó a Corfo que retire un documento crucial: la resolución que aprueba las modificaciones de los contratos y el nuevo contrato de arrendamiento de pertenencias a Codelco que regiría desde 2031 hasta 2060.

El documento original fue presentado el 23 de septiembre, fue retirado el 4 de diciembre y reingresado el 9 de diciembre.

Aunque Codelco ya había entregado parte de los antecedentes, incluyendo contratos confidenciales y un informe de Morgan Stanley, la Contraloría consideró que no eran suficientes, lo que obligó a Corfo a retirar y reformular el escrito.

Esta demora ha generado incertidumbre respecto de si el acuerdo estará totalmente finiquitado antes del cambio de Gobierno.

Ambos candidatos presidenciales, Jeannette Jara y José Antonio Kast, han expresado críticas a la alianza y han advertido que, de no estar lista, la revisarán.

Embajador chino

Esta semana, el embajador de China en Chile, Niu Qingbao, reapareció en escena.

En el marco de un encuentro organizado por Clapes UC con motivo de los 20 años del TLC entre ambos países, dijo que la relación bilateral no se verá afectada por quien gobierne el país durante el próximo período. Según el diplomático, no importa si el gobierno viene del lado izquierdo o del derecho.

Dólar cayó a su menor nivel en un año

Las decisiones de la última reunión de la Fed, el rally del cobre y la recta final de la carrera presidencial marcaron el escenario para una nueva racha a la baja en el precio del dólar. En la última sesión previa al balotaje, la divisa estadounidense retrocedió $ 5,5 para situarse en $ 909,7 al final de las operaciones, con lo que llegó a su menor nivel desde el 2 de octubre de 2024. Con ello, el dólar completó una baja semanal de $ 14, tendencia que los analistas atribuyen a que los precios han incorporado un eventual triunfo del candidato republicano.

En el rally que lo ha llevado a alcanzar niveles históricos en los últimos dos meses, el precio del cobre mostró un comportamiento volátil, que se tradujo en una corrección a la baja de 2,5% en el valor futuro a tres meses, al alcanzar la marca de US$ 11.900 por tonelada (US$ 5,34 por libra) en la Bolsa de Metales de Londres.

Comité de expertos del sector eléctrico

Nueve profesionales integran el Comité de Expertos confornado por el Gobierno para mejorar la regulación del sector eléctrico. Para ello convocó a un grupo transversal, con orientaciones políticas diversas, y perfil técnico, según explicó a DF el biministro Álvaro García.

La instancia la integran los exministros Juan Carlos Jobet, actual decano de Negocios de la UAI; la economista Vivianne Blanlot; el exsecretario ejecutivo de la CNE y exministro del TDLC, Pablo Serra; la excoordinadora de la División de Desarrollo Sustentable de Energía, Nicola Borregaard; el consejero del CFA Hermann González; el profesor de la Universidad de Chile Rodrigo Moreno; y los abogados Claudio Gambardella, Catalina Medel y Rodrigo Castillo.

El grupo –que sostuvo su primera reunión el viernes- analizará procesos tarifarios, institucionalidad y gobernanza, resiliencia y seguridad eléctrica, y la adaptación del mercado a la transición energética.