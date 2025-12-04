SQM gana en última instancia demanda por US$ 20 millones de herederos de socio en Abu Dhabi

En mayo de 2023, los herederos de Sami Al Taweel, accionista de Abu Dhabi Fertilizer Industries Company LLC, Adfert, una firma que comercializa fertilizantes y donde SQM tiene el 37% de la propiedad, demandaron a la chilena acusando una deuda de 73,5 millones de dírham de los Emiratos Árabes Unidos, equivalente a unos US$ 20 millones.

Aunque iniciaron conversaciones conciliatorias previas a la etapa judicial, las tratativas terminaron en mayo, cuando fueron demandados.

El 27 de marzo de este año, vino la primera sentencia a favor de SQM. “El Tribunal Comercial de Primera Instancia de Abu Dhabi dictó sentencia en la que rechaza la demanda de los herederos de Sami Al Taweel”. Sin embargo, los herederos apelaron el 26 de abril. El 13 de mayo, la Corte de Apelaciones del país árabe rechazó la apelación. No contentos con ello, los herederos llevaron la reclamación hasta la última instancia, la Corte de Casación de Abu Dhabi, un símil de la Corte Suprema chilena, la que el 31 de julio de este año rechazó todos los recursos interpuestos por los demandantes.

Ya en 2021 la minera no metálica reportó en su memoria las diferencias, mucho antes que se judicializaran y terminaran favoreciendo a SQM. “Debido a diferencias entre los accionistas de la sociedad Abu Dhabi Fertilizer Industries Company, han surgido diversos litigios que pueden dar lugar a reclamaciones contra SQM Corporation N.V. y por parte de esta sociedad contra los demás accionistas. Estos litigios pueden afectar materialmente el valor de la inversión de la sociedad en Abu Dhabi Fertilizer Industries Company”.