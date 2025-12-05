Los cinco tesoros escondidos de la bolsa chilena

Aunque con menor liquidez que sus pares del IPSA, varias acciones small cap llaman la atención de los inversionistas, en un año récord para la bolsa.

La bolsa local ha subido casi 54% este año, y gran parte de las acciones han roto sus récords históricos, entre ellas las más líquidas y de mayor capitalización bursátil, como Banco de Chile, SQM-B o Falabella.





De cara a 2026, existe consenso entre los analistas sobre que la bolsa aún puede seguir subiendo -sujeta al panorama político y al curso de decisión de la Fed sobre las tasas- pero también se reconoce que el upside es acotado. Es decir, la bolsa chilena ya no está barata como hace un año, pero aún existe valor por capturar.





¿Dónde están esas oportunidades? Varios inversionistas están mirando ahora las acciones con menor capitalización. Por un lado, al ser menos líquidas reciben una penalización por parte de actores que necesitan estar invertidos en instrumentos con alto volumen -como los institucionales-, pero al tener menos visibilidad muchas veces son menos demandadas y muestran oportunidades importantes.





Uno de los fondos Small Cap más exitosos de los últimos años es el LarrainVial Small Cap Chile, que este año sube casi 65%, tras acumular ganancias superiores al 124% en los últimos cinco ejercicios.





El fondo, que administra un patrimonio cercano a los $ 70.000 millones, invierte principalmente en acciones de menor liquidez que las que componen el IPSA. Según explican en el mercado, en 2025 se ha observado un retorno de accionistas institucionales a este tipo de fondo, lo que ha dinamizado al sector de small caps.





¿Cuáles son las acciones preferidas en este segmento?





Salfacorp lidera en grandes proyectos

Salfacorp es la principal apuesta del fondo LarrainVial Small Cap Chile, concentrando el 12,5% de su cartera al 31 de octubre. La acción sube más de un 106% en un año, pero todavía concentra recomendaciones positivas.





Según Bci Research, el papel tiene un retorno total esperado de 32,5% para los próximos doce meses, recomendación fundamentada en que, “de la gran cantidad de proyectos que existen en el catastro de la Corporación de Bienes de Capital, la compañía debería participar durante los próximos años en nuevos proyectos de dimensiones similares al proyecto Nueva Centinela. Además, la frecuencia en la adjudicación en este tipo de proyectos también aumentaría en el tiempo”, agregando que la fortaleza de la compañía en los segmentos sujetos a subsidios habitacionales también le entrega un soporte importante.





Bci proyecta que Salfacorp volverá a valorizaciones previas al estallido social, cuando mostraban buenas perspectivas, pero que, en términos de precio/EBITDA, aún se encontraría por debajo de su promedio histórico, lo que justificaría un precio de largo plazo mayor.





Besalco, 60% del negocio en minería

Otra constructora, Besalco, lidera entre las favoritas de los de menor capitalización. Su acción es la tercera mayor apuesta del fondo Small Cap de LarrainVial, con un 8,9%% del total de su cartera.





Según el Bci, su acción tiene un retorno potencial de 25,7%, apoyado en “un 2026 con actividad intensiva para los negocios de Obras Civiles y Maquinaria en proyectos asociados a la minería. Creemos que en los siguientes años el foco de la compañía se posicionará en este tipo de proyectos con cada vez más frecuencia, capturando más valor acorde a las expectativas que tiene el sector”.





El análisis de la corredora afirma que Besalco tiene un backlog de UF 39,2 millones: “Bajo este escenario más positivo es que hemos visto espacio para que la compañía mantenga un nivel de actividad más intenso durante lo que resta de 2025 y durante todo el 2026. Las últimas adjudicaciones que explican el crecimiento del backlog vienen dadas por el segmento de maquinarias, ligado al sector minero”.





La rentabilidad por acción llegaría a $ 85,3 en 2025, la que subiría a $ 91,7 en 2026, para saltar luego a $ 95,4 en 2027, mientras que las ventas habrían subido en torno a 17% este año, para elevarse un 7,1% en 2026.





Embonor se automatiza

La acción de la embotelladora de Coca Cola, que cuenta con un 41% de participación de mercado en Chile y un 95% en Bolivia, ha subido un 22% en 2025, y tendría espacio para escalar otro 15% en los próximos doce meses, según la proyección anual del Bci.



La compañía ha reducido con fuerza su deuda en los últimos años -de un ratio de 1,53 en 2024 al 1,10 actual- mientras que avanza con un plan de inversiones de US$ 72 millones, repartidos en partes iguales en Chile y Bolivia.





Según el BCI, “hacia 2026, proyectamos incremento en volúmenes en línea con el crecimiento del PIB, esto es, en torno a 2%. En Chile, los costos laborales continuarían siendo un desafío (40 horas, sueldo mínimo, entre otros) y el crecimiento económico no repuntaría con fuerza hacia el mediano plazo. La compañía estaría enfocada, por tanto, en reducir costos de forma intensa, revisando cada detalle, siempre de la mano de la automatización con el propósito de compensar los eventuales incrementos en los costos laborales y, con ello, al menos contener los márgenes de rentabilidad”.





Un elemento que ha golpeado a los resultados en los últimos años ha sido la debilidad del peso boliviano, la que se ha ido moderando recientemente gracias a los cambios políticos en ese país, lo que daría un soporte positivo a los resultados de Embonor.





Camanchaca brilla por el salmón

La pesquera propiedad de la familia Fernández, pionera en el negocio de la salmonicultura chilena, se luce en bolsa, con un alza de casi 100% este año.



Su ratio precio/utilidad se ubica en torno a 7,6x, aún por debajo de sus pares comparables, que llegan a niveles de 11,8x, por lo que aún tiene recorrido al alza.



Al cierre del tercer trimestre, la compañía registraba un EBITDA de US$ 116,7 millones, un 40% por sobre los US$ 83,3 millones que anotó en los primeros meses de 2024. ¿La clave? El alza en la utilidad que anota su negocio salmonero, que se ha beneficiado de un mayor volumen (+60%) y costos de producción a la baja gracias a mejoras operativas y de procesamiento.





Pesca también goza de un buen momento gracias a las buenas capturas de jurel y caballa, que han compensado la menor presencia de anchoveta en la zona de pesca. A septiembre, el negocio de Pesca acumulaba un EBITDA de US$ 60,6 millones, un alza de 10% respecto al mismo período del año anterior.



Forus aterriza en España

La acción de Forus, la compañía de retail controlada por la familia Swett, ha tenido altibajos este año, pero se las arregla para terminar 2025 con un alza cerca al 25%, de la mano de una recuperación del consumo.





A comienzos de este año la compañía anunció la incorporación de varias marcas reconocidas a su portafolio, entre ellas, Parfois, Blue Banana, L´Occitane y Crocs, además de aterrizar por primera vez con una tienda fuera de Latinoamérica, esta vez en Madrid.





Al cierre del tercer trimestre, los ingresos de Forus habían subido 7,4%, gracias al impulso de sus filiales internacionales, que crecieron un 15%, versus las tiendas en Chile, que vendieron un 4% más.





Según el análisis del BCI, las acciones de Forus podrían subir en torno a 13% en los próximos doce meses. “Estimamos un crecimiento para 2026 en primera línea de 5,7% como consecuencia de la apertura y reconversión de tiendas físicas. Por su parte, el Ebitda presentaría un aumento de 8,7% y un margen de Ebitda que alcanzaría el 17,4%. En tanto, estimamos utilidad atribuible a controladores de $30.978 millones y un margen neto de 7,4%”, afirman desde la corredora.