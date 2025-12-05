Los cinco tesoros escondidos de la bolsa chilena
Aunque con menor liquidez que sus pares del IPSA, varias acciones small cap llaman la atención de los inversionistas, en un año récord para la bolsa.
Salfacorp lidera en grandes proyectos
Besalco, 60% del negocio en minería
Embonor se automatiza
La compañía ha reducido con fuerza su deuda en los últimos años -de un ratio de 1,53 en 2024 al 1,10 actual- mientras que avanza con un plan de inversiones de US$ 72 millones, repartidos en partes iguales en Chile y Bolivia.
Camanchaca brilla por el salmón
Su ratio precio/utilidad se ubica en torno a 7,6x, aún por debajo de sus pares comparables, que llegan a niveles de 11,8x, por lo que aún tiene recorrido al alza.
Al cierre del tercer trimestre, la compañía registraba un EBITDA de US$ 116,7 millones, un 40% por sobre los US$ 83,3 millones que anotó en los primeros meses de 2024. ¿La clave? El alza en la utilidad que anota su negocio salmonero, que se ha beneficiado de un mayor volumen (+60%) y costos de producción a la baja gracias a mejoras operativas y de procesamiento.
Forus aterriza en España
