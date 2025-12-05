Entel abre debate por límites de espectro ante el TDLC y la industria se enfrenta a la primera renovación de concesión móvil

Se avecina un intenso debate en 2026 en torno al espectro radioeléctrico. A casi tres décadas de la primera concesión móvil, el sector observa con atención las próximas decisiones. Y, en paralelo, Entel se adelanta ingresando una consulta al TDLC para solicitar la elevación de los límites de las frecuencias 5G.

Este hito se cumplirá en junio de 2027, con el vencimiento de tres bloques en la banda 1.900 MHz, dos de Entel y uno de Claro. Esta es una frecuencia media del espectro radioeléctrico que sirve para tecnología 5G, pues proporciona un buen equilibrio entre la velocidad de transmisión y la cobertura del área, lo que la hace ideal para aplicaciones que requieren tanto rendimiento como alcance.





Y justo cuando comienza esta discusión, Entel -la operadora ligada a las familias Hurtado y Matte- ingresó esta semana una consulta por los límites del espectro. En el escrito de 17 páginas ingresado al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) Entel pone en duda los efectos de la sentencia de 2019 que define un tope de cerca de 30% en cuatro macrobandas esenciales -entre frecuencias bajas, medias y altas– para que existan cuatro operadores.





¿Qué exigen? “Derogar pura y simplemente los límites fijados” e incrementar los topes a un nivel no inferior a 45% para todo el porfolio de espectro.





En caso de avanzar, se allanaría el camino para que Entel adquiera Movistar con mayor facilidad. Esto, debido a que tras la ruptura con su socio América Móvil —con quien mantenía un acuerdo para dividir las operaciones de Telefónica—, la adquisición de su competidor se había complicado, principalmente por los límites de espectro, ya que la nueva entidad superaría lo permitido por la ley.





La mirada de Subtel

El proceso de renovación es tan importante que el subsecretario de telecomunicaciones, Claudio Araya, a tres meses de terminar su gestión, decidió abrir una consulta para fijar el mecanismo de renovación.





Bajo su mirada, es fundamental contar con tiempo suficiente para el debate, pues de lo contrario los efectos podrían generar disturbios en la industria. Y en el peor de los casos abrir nuevos frentes de judicialización, porque las concesiones móviles son el corazón de las operaciones de empresas como Entel, Movistar, Claro y WOM.





El mecanismo: derecho preferente

La Subsecretaría detalla en un escrito de cinco páginas un mecanismo de derecho preferente para la renovación de las concesiones móviles. Este sistema consiste en un concurso público donde los participantes presentan un proyecto técnico que es evaluado con un puntaje. La preferencia radica en que, en caso de empate, el operador que ya es dueño del bloque se adjudica la concesión.





¿El problema? El dueño de la concesión se somete a la competencia y podría quedar eliminado del proceso, perdiendo así un recurso vital.





El derecho preferente para la renovación de las concesiones es una práctica extendida en la industria radial. Esto se debe a que el espectro radioeléctrico se considera un componente esencial de la identidad y marca de cada radioemisora.





“La ley contempla un mecanismo de renovación de concesiones y permisos, estableciendo en particular que ‘la concesión será asignada a la postulante cuyo proyecto, ajustándose cabalmente a las bases del concurso, ofrezca las mejores condiciones técnicas (…)’, y que ’en toda renovación de una concesión, la concesionaria que la detentaba tendrá derecho preferente para su asignación, siempre que iguale la mejor propuesta técnica’”, indica la consulta.





A ojos del subsecretario este mecanismo es “razonable” porque se toma en cuenta la historia de la concesionaria dueña del bloque en el criterio de selección: uso de la red, rango de frecuencia, y las actualizaciones durante los últimos 30 años.





“La empresa debería tener la oportunidad de seguir haciendo inversiones usando ese rango de frecuencias, actualizando sus redes. Evidentemente, si el interés del incumbente no involucra invertir en cubrir el país, por ejemplo, con nueva tecnología y el entrante sí está interesado creemos que es un elemento que se debe considerar”, apuntó Araya, quien explica que lo que busca Subtel es que el espectro se utilice de la manera más eficiente posible.





Una medida cuestionable

Entel, Movistar y Claro están atentas a la definición del mecanismo de renovación de concesiones, ya que son las operadoras cuyas licencias están próximas a expirar y son parte esencial del 5G, el estándar tecnológico vigente.





En contraste, WOM, al ser la operadora más nueva, tiene sus próximos procesos de renovación proyectados para dentro de varias décadas.





Al respecto, Claro Chile, expresó que “nos encontramos evaluando la consulta pública y sus términos. Independientemente de esta consulta, cualquier renovación de concesión debe efectuarse conforme a la Ley General de Telecomunicaciones, que ya consagra un derecho de renovación. Cualquier operador –que ha cumplido con sus obligaciones de inversión y servicio a lo largo de la vigencia de la concesión– cuenta legalmente con un derecho no condicionado para renovarla”.





Por su parte, Entel señaló Señal DF que se encuentra estudiando la propuesta de norma técnica formulada por Subtel y participará en la consulta convocada, sin perjuicio de otras opciones. “Preliminarmente parece cuestionable que se pretenda modificar el régimen de otorgamiento y renovación de concesiones establecido por la Ley General de Telecomunicaciones a través de una simple norma administrativa de carácter técnico”.





Entel lo que indica es que la renovación de concesiones es un mecanismo que está establecido en la Ley 19.277 de 1994. La norma consagra un elemento importante: el artículo 9 bis permite el derecho a “renovación de concesiones”. Esto tradicionalmente en otros servicios –fijos o satelitales– se han hecho de manera automática, donde cada concesionario avisa con 180 días de anticipación su interés de continuar por otros 30 años.