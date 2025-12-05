El IPC de noviembre repunta en línea con las expectativas de analistas y la inflación en 12 meses se mantiene en 3,4%

El INE informó que el Índice de Precios al Consumidor aumentó un 0,3% el mes pasado. Destacaron las alzas en las divisiones de transporte, así como la de vestuario y calzado, y la disminución de la división de bebidas alcohólicas y tabaco.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 0,3% en noviembre, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), una cifra que se ubicó justo dentro de las expectativas de los analistas y que marcó un repunte luego que en octubre el indicador sorprendió sin variación mensual. En 12 meses, la inflación a noviembre se mantuvo en 3,4%.

"Destacaron las alzas en las divisiones de transporte, así como la de vestuario y calzado, y la disminución de la división de bebidas alcohólicas y tabaco", dijo el INE en su comunicado.

La mayor parte de los analistas había anticipado un aumento de 0,3% en el IPC del mes pasado, debido a un rebote de precios tras el Cyber Monday de octubre.

