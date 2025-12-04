A nueve meses de su retorno al IPSA, ILC más que duplica su valor y se posiciona como la acción más rentable del selectivo

La mayor claridad regulatoria, impulsada por la aprobación de la reforma de pensiones y la Ley Corta de isapres, ha llevado al papel de la firma a saltar 123% en lo que va de 2025.

Un 2025 especialmente favorable ha marcado el desempeño de Inversiones La Construcción (ILC), el brazo de inversiones de la Cámara Chilena de la Construcción.

La firma retornó al IPSA en marzo de este año y en lo que va del actual ejercicio, es la empresa con mayor rentabilidad dentro de las 30 compañías que componen el selectivo.

El renovado apetito del mercado por la acción y la fuerte recuperación de sus negocios -impulsada por una mayor claridad regulatoria- han convertido a la compañía en una de las protagonistas del año en la Bolsa de Santiago.

A nueve meses de su reestreno, acumula un avance de 123,50% en lo que va de 2025 y su capitalización bursátil asciende a US$ 1.734 millones.

Claridad regulatoria

Si bien el alza de la acción se enmarca en un contexto donde el IPSA ha subido más de 50%, ubicándose en 10.144 puntos, los analistas aseguran que ILC cuenta con fundamentos propios que explican su posición.

Con presencia en sectores estratégicos como salud, seguros, pensiones y banca, la compañía -que tiene bajo su paraguas a AFP Habitat e isapre Consalud, entre otras firmas-, atravesó años marcados por la incertidumbre política y regulatoria asociada a la reforma previsional y a la situación de las isapres.

Sin embargo, tanto con la aprobación de la reforma previsional como con la de la Ley Corta de isapres, ha existido “una mejora en la visibilidad regulatoria, que permitió que el mercado revalorar la compañía”, aseguró el operador de renta variable en Vector Capital, Jorge Tolosa.

Este efecto se ha visto especialmente en el negocio previsional, “cuyo principal activo es AFP Habitat, acción que a la fecha se transa en $1.521, con un alza de 89% sobresaliente”, comentó el gerente de estudios en Renta 4, Guillermo Araya.

A estos factores se suman sus sólidos resultados. Al tercer trimestre, la firma registró utilidades por $186.449 millones, lo que se tradujo en 68% más que los primeros nueve meses de 2024.

“Estos dos factores en su conjunto contribuyen a explicar el rendimiento bursátil de ILC”, planteó el asociado de inversiones en BICE Inversiones, Ewald Stark.

Tolosa añadió que el cierre de la venta de Empresas Banmédica también se interpreta como una señal de que sigue existiendo apetito por invertir en el sector salud.

Rally sostenible

Ad portas de la segunda vuelta presidencial, los analistas coinciden en que, ya sea José Antonio Kast o Jeannette Jara el próximo Presidente, ambos han manifestado su intención de implementar la reforma de pensiones.

“En la medida que continúe la estabilización financiera del sector salud y que ILC siga fortaleciendo su estructura financiera y su presencia local e internacional, el desempeño podría sostenerse”, planteó Tolosa.

Mientras que, según Stark, el rally “es sostenible”, ya que las valorizaciones de la firma continúan con descuento frente a sus promedios históricos.