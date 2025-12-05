La ingeniera articuladora del contrato millonario de ENAP en Vaca Muerta

Yasna Ross lleva cerca de 25 en la compañía y en su rol de gerente comercial fue la artífice del acuerdo con cuatro petroleras -YPF, Vista Energy, Shell Argentina y Equinor- para traer crudo de Vaca Muerta, Argentina, un negocio valorizado en US$ 12.000 millones.

Es una de las reservas de hidrocarburo más grandes del mundo y está muy cerca de Chile. Se trata del yacimiento petrolífero Vaca Muerta, en Neuquén, Argentina y dada su importancia estratégica, ENAP suscribió un contrato de suministro de crudo con las empresas YPF de Argentina, Vista Energy, Shell Argentina y Equinor con vigencia desde 2026 y hasta junio de 2033.

El acuerdo supone casi US$ 12.000 millones y permite optimizar costos de refinación y operación logística en torno al dólar por barril de petróleo crudo (bbl). El deal contempla el transporte de esta materia prima a través del Oleoducto Trasandino construido en la década de los 90 y que tiene más de 400 kilómetros de extensión, que estuvo inutilizado por años.

Este contrato, el más importante y cuantioso en la historia de ENAP, fue negociado por una ingeniera civil de la UC que lleva cerca de 25 años en la estatal y que suele estar lejos del foco periodístico. Yasna Ross, es la gerenta comercial de la compañía petrolera y es la encargada de todas las ventas de productos y la compra de todas las materias primas que requiere la empresa para su labor -crudos, importaciones de cargas complementarias, entre otros- y, por cierto, es la que negocia la comercialización de los productos terminados.

Según comentan fuentes desde Argentina, la ejecutiva fue una de la responsable de estructurar la estrategia tras el deal de Vaca Muerta, un plan para reducir los costos de la compra de crudo y diversificar las fuentes de suministro para así mejorar la competitividad de la refinación, un factor clave ante los incrementos de costos fijos que enfrenta ENAP.

Para los contratos de Vaca Muerta fueron necesarios dos años suscritos de negociación en los que estuvo detrás Yasna Ross, además de continuas pruebas operacionales. El acuerdo, de un valor proyectado cercano a los US$12.000 millones, es según ENAP el más grande de su historia.

De hecho, a modo de referencia, se comenta que el intercambio comercial anual total entre Chile y Argentina es hoy cercano a US$ 8.000 millones.

Negocio del gas y Perú

En su dilatada carrera en la petrolera chilena, Ross estuvo quince años vinculada al negocio del gas natural. De acuerdo a las memorias de la estatal, se ha desempeñado en distintos cargos a nivel ejecutivo, siempre vinculada al área comercial y de desarrollo de negocios.

El trabajo en ENAP la ha llevado fuera de las fronteras nacionales. Fue gerenta general de Manu Perú Holding, una filial 100% de la compañía estatal en el país andino y gerente de control de gestión de la distribuidora Primax Perú, para luego ser directora comercial de gas natural y luego, gerenta de gas, pero en Chile.

En abril de 2019 fue nombrada como máxima ejecutiva del área de gas y energía, dependiente de la gerencia corporativa de Refinación y Comercialización de la petrolera nacional.

En su cargo actual de gerente comercial de ENAP lleva poco más de un lustro. Nombrada en agosto de 2020, su llegada a este puesto dinamizó esta área. Siempre con un muy bajo perfil, pero con una gestión intensa, Yasna Ross se enfocó en centralizar la compra y venta y se enfocó en reducir los costos de la canasta de petróleo crudo que compran en el exterior y luego refinan en Chile. Cercanos a la ejecutiva cuentan que se abrió a probar nuevos hidrocarburos, incorporó tecnología para evaluar rendimientos de crudo y optimizar compras.

En esa línea, Ross optó por renegociar algunos contratos de petróleo crudo y también los términos de compras de algunos clientes en Chile, para sacarle más rendimiento, comentaron conocedores.

Todas estas gestiones habrían generado unos US$ 200 millones en impacto al año. Esos ahorros fueron claves para dar vuelta los resultados y tener utilidades en 2021 cuando los márgenes aún estaban bajos, pero también influyó en las ganancias de ENAP en los años siguientes.

Este año la petrolera chilena se alista a culminar el 2025 con las utilidades más elevadas de su historia, por sobre los US$ 600 millones y donde la gestión comercial de Yasna Ross aportó considerablemente.