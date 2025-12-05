¿Es Walmart un supermercado o una tecnológica?

Hace unos días, Walmart sorprendió al mercado al anunciar que a partir del 9 de diciembre ya no cotizará más en el NYSE, sino en el Nasdaq, una bolsa en la que tradicionalmente han transado sus títulos las compañías tecnológicas.

El anuncio no sólo sorprendió, sino que también planteó la siguiente interrogante, ¿es ahora Walmart una empresa tecnológica?

Así, su apuesta bursátil se parece más a la de Amazon que a la de otras cadenas de supermercados. ¿Está Walmart en su lugar bursátil?

Desde luego, no se trata de una startup pero sí de una empresa de distribución en la que la tecnología tiene mucho peso en la estrategia, que se mide más con Amazon que con otros operadores del sector de los supermercados. Este es uno de los legados más importantes que deja Doug McMillon, que ha sido su CEO durante los últimos doce años y que ahora deja su puesto. Desde entonces, la acción de Walmart ha multiplicado su valor por cuatro, superando al índice S&P 500, mientras que los ingresos alcanzaron la cifra récord de US$ 681.000 millones el año pasado.

El reto que deja a su sucesor, John Furner -de 51, un veterano de Walmart que ha estado dirigiendo su extenso negocio en Estados Unidos- es ser una empresa de crecimiento cuando ya es la cadena de supermercados más grande del mundo y la mayor empresa del planeta por cifras de ventas. Y ese crecimiento es tecnológico. Walmart se ha estado preparando durante el último lustro para diseñar una estrategia de inteligencia artificial que abarca los mínimos rincones de la gestión: herramientas para clientes, proveedores, empleados y también para los que venden en su marketplace. Décadas de datos almacenados y tratados, diseños de IA generativa, integración de juegos en las aplicaciones y hasta pasarelas desde los SMS a las plataformas de compra.

Las inversiones han superado los US$ 20.000 millones anuales y se ha convertido en una empresa omnicanal que irá enriqueciendo sus propias herramientas gracias al uso de éstas por los diferentes actores implicados. En eso tiene todos los rasgos de las tecnológicas del Nasdaq.

Además de llevar la tecnología a la gestión, también ha crecido en comercio electrónico, donde una de sus claves está siendo la combinación de la logística especializada con la tradicional. Más concretamente, cuando otras cadenas están enfocando la transición de la preparación de los pedidos online dirigiéndolos hacia centros logísticos especializados solo para la compra digital, Walmart ha apostado por seguir dando un fuerte peso a las tiendas físicas en la preparación de esos pedidos.

Asimismo ha cimentado la operativa de comercio electrónico en Estados Unidos utilizando sus 4.600 tiendas como centros logísticos para la recogida en tienda y las entregas a domicilio. Esto permite realizar entregas rápidas, en el mismo día, que es en este momento una de las ventajas que buscan los compradores de alimentos online. Otros grandes europeos, como Tesco o Sainsbury's también están priorizando el reparto desde las tiendas sobre el de los almacenes específicos, señala Reuters.

Le ha salido mejor que a su rival Kroger, la mayor cadena de supermercados de Estados Unidos, que optó por construir enormes y costosos centros de distribución en colaboración con la británica Ocado, pionera en la venta de alimentos por internet. Kroger anunció hace unos días el cierre de tres de los ocho almacenes automatizados ya construidos. Un golpe para la tecnológica británica, que se había forjado una imagen de vanguardia en la logística alimentaria y que queda en entredicho con esa decisión, explica Financial Times.