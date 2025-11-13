Michael Burry, el inversionista de "La gran apuesta", cerrará su fondo de cobertura tras advertir sobre las valoraciones en Wall Street
La decisión llega en un mercado dominado por alzas tecnológicas impulsadas por la IA, ratios en máximos y el retiro de otras figuras emblemáticas del short selling.
Michael Burry, el inversionista famoso por apostar contra el mercado inmobiliario estadounidense antes de la crisis financiera de 2008, está cerrando su fondo de cobertura tras advertir que las valoraciones del mercado se han desalineado completamente de los fundamentos.
Scion Asset Management canceló esta semana su registro ante los reguladores de valores de EEUU, según una base de datos de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, su sigla en inglés).
Burry informó a los inversionistas que “liquidará los fondos y devolverá el capital -salvo una pequeña retención para auditoría e impuestos- antes de fin de año”, según dos personas con conocimiento directo de una carta que envió a sus clientes.
“Mi estimación del valor de los valores no está ahora, y no lo ha estado desde hace algún tiempo, en sintonía con los mercados”, decía la carta, fechada el 27 de octubre.
El cierre de Scion se produce en momentos en que algunos inversionistas han manifestado preocupación por la posibilidad de que los mercados estén operando en niveles excesivamente elevados después de años de fuertes retornos. Estas inquietudes resurgieron el jueves, cuando el Nasdaq Composite -de fuerte componente tecnológico- cayó casi un 2%.
Aun así, las grandes ganancias de las acciones tecnológicas este año -impulsadas por la expectativa de que la inteligencia artificial transformará los negocios y la sociedad- han dejado las valoraciones en niveles muy superiores a su promedio de los últimos años.
El ratio precio/ganancias a futuro del Nasdaq Composite, una métrica clave que compara los precios de las acciones con las utilidades proyectadas, ronda casi las 30 veces, por encima del promedio de 10 años de unas 25 veces.
Otros reconocidos vendedores en corto, como Jim Chanos y Nate Anderson de Hindenburg Research, también han cerrado sus firmas al verse desafiados por el vigoroso repunte de muchas acciones.
Una canasta de las 250 acciones estadounidenses más populares entre los vendedores en corto se ha disparado más de 50% este año, mientras que decenas de empresas tecnológicas no rentables también han avanzado gracias al entusiasmo de los inversionistas por la IA.
Burry reveló una posición corta contra el grupo de defensa Palantir, utilizando derivados que aumentan de valor cuando las acciones caen, según una presentación regulatoria en EEUU publicada este mes. Las acciones de Palantir han subido alrededor de 130% este año.
Burry también mostró un movimiento menor contra Nvidia, el fabricante de chips de IA.
El inversionista ya había cerrado Scion Capital en 2008, tras sus exitosas apuestas contra los valores hipotecarios, que Burry evaluó correctamente como muy sobrevalorados frente a las calificaciones oficiales y el sentimiento del mercado. Reabrió su fondo bajo el nombre Scion Asset Management unos años más tarde.
