Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional Multinacionales
Multinacionales

Las acciones de Palantir resienten la apuesta en su contra de Michael Burry, el gestor que vio venir la crisis subprime

Los cuestionamientos del inversionista, interpretado por Christian Bale en el film The Big Short, explican la caída de casi 10% en lo que va de esta semana de la tecnológica liderada por Alex Karp.

Por: Bloomberg

Publicado: Jueves 6 de noviembre de 2025 a las 12:00 hrs.

crisis financiera tecnología Acciones empresas IA Inteligencia Artificial
<p>Las acciones de Palantir resienten la apuesta en su contra de Michael Burry, el gestor que vio venir la crisis subprime</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Presidente de Grupo Jedimar asegura que “a pesar de todo, tenemos confianza en el país y seguimos invirtiendo”
2
Mercados

Chilenos vuelven activamente a la búsqueda de viviendas y a solicitar créditos hipotecarios
3
Empresas

SEA da luz verde a megalínea que une Antofagasta y Santiago cuya inversión alcanza unos US$ 1.500 millones
4
Economía y Política

¿Cuáles son los cargos que pagan mejores sueldos en Chile? Depende de la industria, el tamaño de la empresa y el área funcional
5
Empresas

Utilidad de CCU cae 48% en el tercer trimestre: firma reveló escenario de bajo dinamismo en Chile
6
Economía y Política

SII acelera tranco para actualizar la polémica fórmula de cálculo de las contribuciones de bienes raíces
7
Mercados

Santander Chile busca convertirse en un banco digital
8
Internacional

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, advierte: "China va a ganar la carrera de la IA"
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Laboral & Personas Fondos de Inversión Entre Códigos Salud Innovación y Startups

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete