Jaime Carey encabeza inauguración de la IBA en Canadá

“Comenzamos dos socios y un asociado, que hoy también es socio, con la idea de emprender en el ámbito de las asesorías ambientales, el derecho público, recursos naturales y el desarrollo de proyectos energéticos. Bastaron algunas conversaciones para alinear visiones y definir el tipo de firma que querían construir, así es como Eugenio Evans recuerda los inicios del estudio que por estos días celebra su aniversario número 15. La firma hoy cuenta con más de 60 profesionales y dos nuevas líneas de negocio: Enlace Energía y Enlace Ingeniería con la que completan su oferta de servicios especializada en desarrollo de proyectos.