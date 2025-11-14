Cómo será la jornada de los candidatos presidenciales este domingo

La espera se acabó. Este domingo 16 de noviembre por fin sabremos quiénes serán los dos candidatos presidenciales que pasarán a la segunda vuelta. Para pasar los nervios de la jornada, los ocho postulantes tienen distintas actividades.

La carta oficialista, Jeannette Jara, comenzará su día con entrevistas televisivas. Luego, cerca del mediodía, viajará a la comuna de Conchalí, al sector El Cortijo, donde visitará a su familia y posteriormente acudirá a su local de votación: el Liceo Poeta Federico García Lorca de Conchalí. Se trata del mismo lugar donde Jara cursó su enseñanza básica y media de pequeña; y votó para las primarias presidenciales en junio pasado. Luego la candidata tomará un pequeño descanso antes de trasladarse al Hotel Fundador -ubicado en Serrano 34, en Santiago Centro-, para seguir los resultados.

En tanto, el candidato republicano, José Antonio Kast, repetirá la rutina que ha tenido en sus dos aventuras presidenciales anteriores... no es que sea una cábala, pero en su equipo admiten que algo de eso hay. De esta forma, comenzará su día tranquilo, sin contacto con la prensa, y con un desayuno en familia en su casa ubicada en la zona sur de Santiago. Luego, acompañado de su señora, Pía Adriasola, el abanderado republicano acudirá a su local de votación ubicado en la comuna de Paine. La jornada la seguirá con un almuerzo -también en familia, con quienes probablemente compartirá un asado- y cerca de las 17:00 horas se reunirá con su equipo y se trasladará al comando, en la comuna de Las Condes, donde seguirá los resultados de la elección.

Por su parte, la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei, comenzará temprano la jornada con entrevistas televisivas. Cerca de las 10:00 horas irá a votar. Después pasará la tarde en su casa, ubicada en la comuna de Las Condes, acompañada de su marido, Jorge Desormeaux, y otros miembros de su familia. A las 17:00 horas se trasladará a su comando, en la calle Enrique Foster, en Las Condes, para esperar los resultados.

El candidato libertario, Johannes Kaiser, acudirá a las 9:00 de la mañana a su local de votación, ubicado en el Liceo 7 de Providencia, junto a su señora, Ivette Avaria. Luego de eso, tiene pensado hacer un punto de prensa. Más tarde, se trasladará al centro de operaciones de su comando, que se va a instalar en el Hotel NH Collection Plaza Santiago, en Las Condes, donde también se instalará un escenario. En él, Kaiser hablará tras conocerse los resultados.

El abanderado del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, esperará los resultados en el Centro de Eventos Lyon, en Ricardo Lyon 1933, Providencia, junto a su equipo, familia y amigos. También acudirán los candidatos de su partido, entre ellos, Pamela Jiles y su hermana, Zandra Parisi. Horas antes, a las 11 de la mañana, estará en la Escuela San Leonardo Murialdo, en la comuna de La Reina, donde emitirá su voto. A la hora de almuerzo descansará en su casa con su familia.

Harold Mayne-Nicholls, en tanto, acudirá a las urnas a las 10 de la mañana junto a su señora, la periodista y ex campeona nacional de tenis, Eugenia Fernández. Emitirá su voto en el colegio Villa María Academy, en la comuna de Las Condes, donde llegará caminando desde el Country Club. Luego, volverá a su casa, en la comuna de Peñalolén, donde almorzará junto a sus cinco hijos, nueras y nietos. A eso de las 17:00, se trasladará a la sede de su comando, en la calle Nueva York, en el centro de Santiago, para seguir los resultados desde allí.