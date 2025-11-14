Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Coffee break
Coffee break

Cómo será la jornada de los candidatos presidenciales este domingo

La espera se acabó. Este domingo 16 de noviembre por fin sabremos quiénes serán los dos candidatos presidenciales que pasarán a la segunda vuelta. Para pasar los nervios de la jornada, los ocho postulantes tienen distintas actividades.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 14 de noviembre de 2025 a las 18:09 hrs.

<p>Cómo será la jornada de los candidatos presidenciales este domingo</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Punto de partida

Como esta startup chilena sedujo a los principales productores de palta y a los de berries del mundo
2
Coffee break

NYC, Miami, Abu Dhabi, Dubái y Europa: la batalla por Baker ya cruza fronteras
3
Cómo cuido mis lucas

Bitcoin bajo presión
4
Coffee break

Fiera Capital, Ashmore, Abu Dhabi Investment Authority: la agenda de los fondos globales que visitaron Chile
5
Coffee break

Qué hizo Dua Lipa en la Viña Concha y Toro
6
Coffee break

¿Quién es la madre del hijo que espera Nicolás Ibáñez?
7
Coffee break

Liquidadora acusa de “mala fe” al Consorcio Belaz Movitec y de ocultar bienes
8
Coffee break

CMPC juega de local en la COP30: la intensa agenda de Francisco Ruiz-Tagle en Brasil

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete