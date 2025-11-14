Hincha de Colo-Colo, asados en Padre Hurtado y un discreto rol en la campaña: Claudio Rodríguez, “el pinche” de Jeannette Jara

Es trabajador social de la Universidad Católica y milita en el Partido Comunista desde 1994. Pese a que no ha aparecido con tanta constancia durante el periodo de campaña, puertas adentro ha sido una figura presente y crucial para la candidata del oficialismo.

La candidata Jeannette Jara se refiere a él como su “pinche”. Claudio Rodríguez Díaz es trabajador social de la Universidad Católica y cuenta con un magíster en Estudios Latinoamericanos. Desde el año 1994 milita en el Partido Comunista. Ahí, afirman cercanos, participa de manera activa y es una figura escuchada entre quienes participan en la colectividad.

Rodríguez ha sido dirigente regional, secretario comunal en La Granja y ha trabajado dentro del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (centro de estudios del PC). Cercanos aseguran que tiene una formación política y social rigurosa, que es de pensamiento estratégico, analítico; y que “conoce la calle y las expectativas del pueblo de Chile”.

Jara y Rodríguez se conocían desde hacía años por sus participaciones en el PC. Cuando Jeannette asumió como subsecretaria de Previsión Social durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet en 2016, él la reemplazó en el cargo que hasta entonces ocupaba de jefa de gabinete del entonces ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza (PC).

Oficialmente son pareja desde hace ocho años, según el libro Jeannette, que la candidata coescribió con Alejandra Carmona. No viven juntos, sino a una cuadra de distancia, pero Rodríguez tiene una copia de llaves de la casa de Jara. “Mi compañero también tiene sus hijas (dos), y básicamente no cabíamos los cinco en la casa”, explicó la candidata en el programa de televisión Plan Perfecto de Chilevisión en julio pasado. Por su lado, Jara tiene un hijo de 19 años, con quien -dicen cercanos- Rodríguez mantiene una buena relación.

Desde julio de 2024, Claudio Rodríguez se desempeña en la Dirección Nacional del Registro Civil como coordinador regional de gabinete.

Durante los últimos meses de campaña, ha optado por mantener un perfil bajo. “Pero no es tímido”, precisan entre su círculo cercano. Su primera aparición como pareja oficial de la candidata fue recién el martes de esta semana en el acto de cierre de Jara en Plaza Maipú. Ahí, junto al hijo de la candidata, Rodríguez subió brevemente al escenario a saludar.

No aparecer con tanta constancia -como acompañante en los debates, por ejemplo- es una decisión política y personal de Rodríguez, aseguran en su círculo cercano. “Él es altamente respetuoso” y “no es invasivo”, precisan. Puertas adentro, sin embargo, su participación en la campaña de la candidata ha sido mayor. De hecho, fuentes afirman que el trabajador social ha sido un pilar fundamental para la abanderada comunista, tanto política como emocionalmente. “Va todos los días a la casa de Jeannette”, dicen.

Cercanos a la pareja lo describen como un “orejero”, “un partner” y la “mano derecha” de la candidata comunista. Discuten constantemente de temas de diversa índole y comparten una ideología similar dentro del PC. Otras fuentes precisan que Rodríguez tuvo gran participación en la elaboración del programa de gobierno de la candidata.

Entre sus cercanos, Rodríguez es descrito como una persona simpática, racional, agradable e inteligente. “No es frío, ni distante, o fome”, precisan. Le gusta jugar fútbol, es hincha de Colo-Colo y tiene un gato que se llama Micha.

Un panorama “sagrado” de la pareja, afirman en su círculo, es ir juntos a una parcela que la candidata tiene en Padre Hurtado. Se “escapan” para allá casi todos los fines de semana, hacen asados y comparten con amigos y familia. “Ahí encuentran tranquilidad”, afirman cercanos.

Consultada en el mismo programa Plan Perfecto sobre qué rol tendrá Claudio Rodríguez dentro de La Moneda en caso de salir electa, Jeanette Jara respondió: “Ninguno querida, en el Gobierno ninguno. No, porque yo creo que la gente elige a una y esa es mi responsabilidad”.