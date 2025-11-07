El optimismo ante el pronto cierre de año: más de la mitad de los trabajadores espera recibir aguinaldo

De acuerdo a un sondeo de Edenred a más de 4.600 personas, un 38% espera recibir entre $ 50.000 y $ 100.000.

Falta más de un mes para la Navidad, pero un sondeo de la firma Edenred Chile comprobó que los trabajadores locales ya están pensando en dichas celebraciones.

De acuerdo al Estudio de Aguinaldo de Navidad 2025, en el que participaron más de 4.600 personas, hay buenas expectativas entre los trabajadores en torno a este tema, con un marcado optimismo que creció de manera significativa respecto del año anterior. Así, mientras en 2024 solo un 30% afirmaba que esperaba recibir aguinaldo, en 2025 esa cifra aumentó a 56% en el presente ejercicio.

En la vereda contraria, quienes aseguraron que no gozarán de este beneficio disminuyeron de 29% a 18%, y los que no tienen claridad sobre si lo recibirán bajaron de 41% a 26%.

Un mayor optimismo que no se refiere únicamente a la recepción o no de esta transferencia, sino que también sobre los montos. Si en 2024 solo el 29% esperaba recibir un aguinaldo de entre $ 50.000 y $ 100.000, este año esa proporción subió a 38%. En contraste, quienes proyectan recibir entre $ 30.000 y $ 50.000 pasaron de 21,6% a 20%.

El sondeo también indagó en el formato en el que las empresas entregan este beneficio. Así, un 63% de los encuestados afirmó que suele recibirlo a través de un bono, depósito o transferencia; un 19% lo recibe mediante gift cards; un 7% a través de cajas de mercadería; y un 5% por medio de tarjetas de alimentación.

Sin embargo, pese a estas respuestas, al consultarles sobre cómo les gustaría recibir el beneficio este año, el 49% manifestó preferir el dinero directo (bono o transferencia), el 19% optó por gift cards, un 17% a través de tarjetas de alimentación y un 9% por cajas de mercadería.

Para el director de Marketing y Estrategia de Edenred Chile, Cristián Briceño Ribot, “el positivo porcentaje de quienes les gustaría recibir el aguinaldo a través de tarjetas de alimentación es una buena noticia para las empresas, porque refleja que este formato es valorado y, al mismo tiempo, asegura que el beneficio se destine efectivamente a la compra de alimentos”.

¿En qué se gastará?

Respecto del uso que las personas le darán al aguinaldo, el 27% señaló que lo destinará principalmente a la compra de alimentos y bebidas, cifra superior al 22% registrado en 2024. Además, un 30% lo usará para gastos propios de la celebración navideña. También se observa un aumento entre quienes planean usarlo para pagar cuentas o ahorrar, pasando de 14% en 2024 a 17% este año.

“Las compañías que tienen la posibilidad de hacer el esfuerzo de entregar el aguinaldo de Navidad, sin duda, ayudarán a sus colaboradores a enfrentar el fin de año, época que implica mayores gastos familiares”, destacó el ejecutivo de Edenred.

El estudio también constató una alta valoración del beneficio: ya que el 72% de quienes reciben aguinaldo se declara satisfecho o muy satisfecho con el monto entregado por su empresa. Asimismo, un 62% de los encuestados indicó que él o alguien de su familia ha recibido aguinaldo de Navidad en años anteriores, y un 44% señaló que también recibe aguinaldo en Fiestas Patrias.