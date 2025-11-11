Revista tecnológica del MIT destaca a tres chilenos como Innovadores Menores de 35 años de la región

Los fundadores de NanoInGreen, ByBug y Cero Trade fueron reconocidos en una ceremonia en Lima hace unos días.

Tres emprendedores chilenos fueron reconocidos en la undécima edición de los premios Innovators Under 35 Latam que elabora anualmente la revista tecnológica MIT Technology Review para destacar a proyectos que combinan tecnología y propósito.

Se trata de los fundadores de las startups NanoInGreen, Carolina Águila; Cero Trade, Joaquín González; y ByBug, Daniel Troncoso. Los tres asistieron a Lima, Perú, hace unas semanas para la ceremonia.

Fundada en 1899 por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), la revista es la más antigua del mundo en tecnología y difusión de innovaciones con impacto. Su lista destaca a jóvenes visionarios cuyas ideas impactan industrias y generan cambio social.

Tres chilenos

Contactados por DF, los emprendedores contaron detalles acerca de sus proyectos y planes de cara a 2026.

Águila, de NanoInGreen, comentó que desarrollan bioingredientes naturales para la industria alimentaria con el objetivo de mejorar la salud y la nutrición de las personas.

“Durante 2026 queremos consolidarnos, trabajar con compañías grandes y medianas. Vamos ampliar el equipo comercial para responder a la demanda creciente, consolidar las ventas y aumentar el número de pruebas piloto pagadas”, dijo.

Por otro lado, Troncoso -cofundador de ByBug- explicó que desarrollaron una plataforma que permite entregar terapéuticos o moléculas a través de harina enriquecida para suministrar tratamientos a ganado o peces, a partir de modificaciones genéticas a larvas de mosca soldado negro.

“Logramos validar todas las etapas del proceso con tres clientes. En diciembre empezaremos una serie de pilotos en distintas especies de animales, que se suman a unos que tenemos con camarones en Ecuador, salmones en Chile y Noruega, y pollos en Canadá para enfermedades de alto impacto económico”, afirmó.

En tanto, Cero Trade, creó una plataforma digital para la comercialización y trazabilidad de activos ambientales, como certificados de energía renovable. Su objetivo es dar transparencia, credibilidad y eficiencia al mercado de la descarbonización.

González comentó que este año lograron una acreditación internacional clave y lograron nuevos clientes en Chile y Perú. “En 2026, nuestro objetivo es ampliar la oferta de certificados de energía renovable en la región, apoyando a las empresas en la reducción de sus emisiones de alcance 2 mediante activos ambientales”, dijo.