Originaria de Antofagasta, fan de The Killers y creadora de su propio canal de YouTube: Ivette Avaria, la esposa de Johannes KAiser

La abogada de la Universidad Católica del Norte ha sido una figura presente en la campaña del candidato del Partido Nacional Libertario. Sus primeros pasos en la política los dio en la UDI, tiene amplia experiencia en el mundo público y le gusta la música de los 2000.

Se conocieron en septiembre de 2021, en el programa Los Indignados, en el canal de YouTube Radio Libertad TV. Ahí, en su rol de conductora, la abogada Ivette Avaria (39) entrevistó al entonces candidato a diputado por el Partido Republicano en el distrito 10, Johannes Kaiser. Ambos se entendieron bien. En el caso de ella, cercanos afirman que le llamó la atención “lo culto que era”.

La relación entre ambos prosperó. Tras salir electo, a fines de 2021 Avaria fue invitada a unirse al equipo asesor de Johannes Kaiser, específicamente con el rol de jefa de gabinete. No alcanzó a asumir. Para marzo de 2022 -inicio del nuevo periodo parlamentario-, ambos ya eran pareja. Ese mismo año contrajeron matrimonio y en 2023 dieron la bienvenida a Helena Josefina Kaiser Avaria, la primera hija de ambos (el candidato tiene dos hijos más).

Primeros pasos políticos

Ivette Avaria cuenta con amplia experiencia en el mundo público. Tras cursar la carrera de Derecho en la Universidad Católica del Norte -en Antofagasta, ciudad donde nació-, en 2013 se trasladó a la capital y comenzó a trabajar en la Seremi de Desarrollo Social durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. Ahí ejecutó iniciativas dirigidas a personas en situación de calle en invierno. Luego, durante SP2, trabajó en la Municipalidad de Los Andes, la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Fiscalía Regional de Valparaíso y el Ministerio de Agricultura.

Para ese entonces ya era activa en el mundo de la política: fue presidenta de la juventud de la UDI en Santiago Centro y en 2018 pasó a formar parte de Acción Republicana, el movimiento social que lideraba José Antonio Kast (anterior a la formación del Partido Republicano). En 2021 fue candidata a concejala por la comuna de El Bosque como independiente, pero perdió.

El rol en la campaña

En 2025, especialmente durante los últimos meses, la abogada se ha consolidado como un pilar fundamental en la carrera presidencial de su marido, afirman desde el equipo que trabaja con Avaria: María José De Vescovi (su jefa de gabinete) y Daniela Ríos (su community manager).

Ivette hoy participa del Partido Nacional Libertario, formado por su esposo, como consejera regional en la RM. Estuvo presente en la denominada gira “Ruta 4K”, con la que el candidato y su equipo recorrieron en bus durante todo octubre diversas localidades desde Arica a Punta Arenas. En la gira ella tuvo un activo rol: se juntó con varias personas con quienes conversó y escuchó sus inquietudes.

En paralelo, Avaria trabaja en su proyecto “Valientes”, que comenzó en agosto pasado: un canal de YouTube donde transmite en vivo y reflexiona sobre “historias reales de mujeres y hombres, maternidad, paternidad, resiliencia, fe y salud mental”, explica su descripción. A la fecha, el canal cuenta con 36 transmisiones en vivo y más de 2 mil suscriptores. Durante la gira “4K” por Chile, Avaria transmitió varias veces desde diferentes localidades.

Sobre sus hobbies, le gusta coser y pintar en acrílico. “También hacer cuadros texturizados, con pasta muro, telas varias, cemento, etc. Maestrear en la casa en general, pero el tiempo escasea”, cuenta la abogada a DF MAS. Disfruta de la lectura, pero dice que desde que es mamá no ha tenido mucho tiempo para eso. Sus libros favoritos son Momo, de Michael Ende; y Cien años de soledad, de García Marquez. “Los he leído más de 10 veces”, precisa. Escucha bandas como Goo Goo Dolls, The Killers, Lifehouse y Mumford & Sons.

No ve TV abierta desde su epoca escolar, dice, pero “sí veo series en Netflix y cosas así, como panorama con Johannes. Generalmente los viernes pedimos algo rico y vemos alguna serie o película livianita, de esas que no hay que pensar. Los domingos son súper familiares, vamos a misa (ambos son católicos ortodoxos), almorzamos juntos en la casa o con la familia de Johannes, y Helena aprovecha de estar con sus tíos y primos”, cuenta.

Eso sí, precisa, ambos respetan mucho los tiempos individuales, “esos a solas que son súper necesarios. Cada uno tiene su oficina donde puede hacer sus cosas, sus hobbies, trabajar, etc”.