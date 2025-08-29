Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Cómo cuido mis lucas
Cómo cuido mis lucas

Pelosi Index: cómo la expresidenta de la Cámara de Reprepresentantes de EEUU se convirtió en un referente del mercado accionario

Las jugadas bursátiles de Nancy Pelosi han superado a hedge funds que operan con decenas o cientos de analistas. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Y qué hay detrás del portafolio que la convirtió en referente de jóvenes inversionistas y plataformas de “copy trading”?

Por: Mateo Navas

Publicado: Viernes 29 de agosto de 2025 a las 10:52 hrs.

Mateo Navas inversionistas Bolsas internacionales Estados Unidos
<p>Pelosi Index: cómo la expresidenta de la Cámara de Reprepresentantes de EEUU se convirtió en un referente del mercado accionario</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

El velero en España que Ricardo Escobar tuvo con los hermanos Jalaff
2
Coffee break

Movimientos en el dial: Consuelo Saavedra deja Duna y se incorpora a Radio 13C
3
Por dentro

Las 23 bandas internacionales de crimen organizado que operan en Chile
4
Coffee break

IA, big data y equipos de análisis 24/7: Cómo funciona ECOH, la unidad especializada en perseguir el crimen organizado
5
Por dentro

Álvaro Jalaff post Capitán Yáber: el distanciamiento con su hermano Antonio, estufa para el penal y las recientes declaraciones a la Fiscalía
6
Coffee break

La nueva plataforma educacional que compite por el millón de dólares del WISE Prize for Education 2025
7
Por dentro

Sebastián Piñera Morel: “Grau caracteriza al FA y al comunismo, alguien ideologizado, de los que marchó, pero con pocas aptitudes para el cargo”
8
Lecciones de Vida

Nano Stern: “Hoy llegamos al punto absurdo en que se pretende instaurar que es incompatible ser judío y criticar a Israel”

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Innovación y Startups Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete