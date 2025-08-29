Movimientos en el dial: Consuelo Saavedra deja Duna y se incorpora a Radio 13C

La periodista, quien vive en Londres desde 2019, dejó este viernes el espacio noticioso y de conversación Hablemos en off, que compartía con Nicolás Vergara y Matías del Río.

Tras más de 10 años en radio Duna (89.7), la periodista Consuelo Saavedra, quien vive en Londres desde 2019, dejó este viernes el espacio noticioso y de conversación Hablemos en off, que compartía con Nicolás Vergara y Matías del Río, y también Duna en punto con Rodrigo Álvarez. A partir del lunes 22 de septiembre la conductora se incorporará a la programación matinal de Radio 13C (102.1) junto a Kike Mujica.

A la misma señal, que forma parte del conglomerado RDF Media -que pertenece a Canal 13-, se sumará también la periodista Soledad Onetto a cargo de un programa vespertino. En principio Saavedra mantendrá su participación de manera remota conectándose desde Inglaterra. En Duna, en tanto, se encontrarían en conversaciones con una nueva figura radial, pero todavía no hay anuncios oficiales.

En Radio Pauta (100.5) también se informaron novedades. Tras la reciente salida de Consuelo Solar como directora ejecutiva de la estación, hubo un cambio en la estructura y asumió como director editorial el periodista Gonzalo Pavón, quien trabajará en paralelo con María Cecilia Redondo, a cargo del área comercial. La nueva editora general es Gabriela Villalobos, también conductora de Mercado Central junto a Constanza Santa María. Tras conocerse que esta última dejó TVN para transformarse en nuevo rostro informativo de Mega, se especuló que podría irse a Infinita (100.1), estación que forma parte del grupo Megamedia Radios, pero al menos hasta diciembre permanecería en Pauta.

En Infinita, por su parte estos días anunció su salida la conductora Cony Stipicic, quien desde 2018 compartía las mañanas con Juan Manuel Astorga, su partner histórico, en Ahora es cuando. Stipicic se tomaría una pausa indefinida en lo radial, y de momento Astorga quedará solo a cargo de la conducción de este espacio.