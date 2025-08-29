Movimientos en el dial: Consuelo Saavedra deja Duna y se incorpora a Radio 13C
La periodista, quien vive en Londres desde 2019, dejó este viernes el espacio noticioso y de conversación Hablemos en off, que compartía con Nicolás Vergara y Matías del Río.
Noticias destacadas
Tras más de 10 años en radio Duna (89.7), la periodista Consuelo Saavedra, quien vive en Londres desde 2019, dejó este viernes el espacio noticioso y de conversación Hablemos en off, que compartía con Nicolás Vergara y Matías del Río, y también Duna en punto con Rodrigo Álvarez. A partir del lunes 22 de septiembre la conductora se incorporará a la programación matinal de Radio 13C (102.1) junto a Kike Mujica.
A la misma señal, que forma parte del conglomerado RDF Media -que pertenece a Canal 13-, se sumará también la periodista Soledad Onetto a cargo de un programa vespertino. En principio Saavedra mantendrá su participación de manera remota conectándose desde Inglaterra. En Duna, en tanto, se encontrarían en conversaciones con una nueva figura radial, pero todavía no hay anuncios oficiales.
En Radio Pauta (100.5) también se informaron novedades. Tras la reciente salida de Consuelo Solar como directora ejecutiva de la estación, hubo un cambio en la estructura y asumió como director editorial el periodista Gonzalo Pavón, quien trabajará en paralelo con María Cecilia Redondo, a cargo del área comercial. La nueva editora general es Gabriela Villalobos, también conductora de Mercado Central junto a Constanza Santa María. Tras conocerse que esta última dejó TVN para transformarse en nuevo rostro informativo de Mega, se especuló que podría irse a Infinita (100.1), estación que forma parte del grupo Megamedia Radios, pero al menos hasta diciembre permanecería en Pauta.
En Infinita, por su parte estos días anunció su salida la conductora Cony Stipicic, quien desde 2018 compartía las mañanas con Juan Manuel Astorga, su partner histórico, en Ahora es cuando. Stipicic se tomaría una pausa indefinida en lo radial, y de momento Astorga quedará solo a cargo de la conducción de este espacio.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
LO MÁS LEÍDO
Newsletters
INE: desocupación nacional sorprende en mayo-julio con 8,7%, menor a lo anticipado aunque vuelve a subir entre mujeres en 12 meses
La cifra total se mantuvo invariable en 12 meses, producto del aumento de la fuerza de trabajo en 0,8% y del alza de las personas ocupadas (0,8%), dijo el INE en un comunicado.
Berstein y fallo dividido en sanción a AGF de LarrainVial: “Es parte de la riqueza de contar con un cuerpo colegiado”
La presidenta de la CMF aseguró que el caso llegó al consejo “con un análisis bien robusto” por parte de la Unidad de Investigación que encabeza el fiscal Andrés Montes.
BRANDED CONTENT
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete