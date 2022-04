Fadua Gajardo: "La junta de accionistas debiese tener un rol diferente, actualizar su estructura"

“Estamos a años luz de llegar a lo que son las juntas de accionistas en otros lugares”, afirma la directora ejecutiva del Instituto de Directores de Chile (IdDC), Fadua Gajardo. Y en plena temporada de estas asambleas en nuestro país, advierte que este desfase es un desafío y también una oportunidad para las compañías.

De profesión psicóloga, dice que sus estudios le han servido bastante para el curso que tomó su carrera. Senior manager en People Advisory Services (PAS) en EY, hace cinco años asumió en IdDC, el centro corporativo que busca ampliar la agenda de temas de los directorios, su profesionalización creciente y aportar con estudios que den luces sobre lo que viene. El instituto también entrega una certificación internacional en asociación con el Institute of Directors (IoD) del Reino Unido.

Ad portas de iniciarse el período más intenso de juntas de accionistas, la ejecutiva destaca que hasta ahora la tónica de estas asambleas ha sido rendir cuenta financiera sobre el funcionamiento de la compañía, “como un mero checklist”. Se ciñen a asuntos normativos y legales, y son muy pocas las que incorporan lo ambiental o lo relacionado con las personas, entre otros aspectos, señala.

“Esta mirada legalista tiene que ver con que hoy día se entiende la junta como una rendición de cuentas a un solo stakeholder, que es el accionista, y no ante todos sus stakeholders”, comenta, aunque reconoce que hay compañías que han dado un salto, transmiten sus juntas para que la puedan ver distintos actores y muestran cuál es el rol que tiene esa compañía en el mercado y en la sociedad. “Eso se da, pero es súper poco; ahí tenemos un tremendo desafío”, añade.

Confía en que a medida que otras temáticas vayan haciéndose más presentes, como la transformación del mundo del trabajo, por ejemplo, las organizaciones van a tener que ir adaptando un modelo en el que ya no será suficiente solo reportar quiénes son los auditores o si voy a repartir o no dividendos. “También estará llamada a generar beneficios asociados a flexibilidad, a trabajo digno, a bienestar”, dice.

Una temática que sigue ausente y poco cuantificada, comenta, es la diversidad e inclusión. “Son escasas las empresas que cuentan con una persona especialista en esta materia, no es tema y no le ven el beneficio”, comenta, pero eso empezará a cambiar por la nueva norma de la CMF que les exigirá entregar indicadores integrales ya en la memoria del próximo año.

“Las compañías que están incorporando temas asociados a diversidad es porque es parte de su estrategia, porque entienden que no es sostenible en el tiempo generar empresa a largo plazo sin tener diversidad de talento”, afirma. Lo mismo ocurre con lo medioambiental. “Ya el año pasado se vio en algunas juntas que hubo accionistas que preguntaron qué se estaba haciendo en esta materia”, recuerda.

“Probablemente el desafío es como en Chile, que es un país en donde las empresas tienen pacto controlador y tienen accionistas mayoritarios, también se coloca este acento como algo relevante”, plantea.

-¿Qué es lo deseable hoy en una junta de accionistas?

-Para mí es deseable que la junta piense más allá de esta especie de caja negra que es el mundo financiero, que comience a pensar en temas asociados a desafíos futuros, estratégicos, como innovación, talento, mercados, mapeo de riesgos.

Creo que la junta de accionistas debiese tener un rol diferente al que tenía hace diez años, debería actualizar su estructura para ser mucho más ágil, enfocada en el futuro, alineada con los riesgos y generando oportunidades. De lo contrario, es muy difícil lograr conectar con esa compañía.

Tenemos muchos desafíos, pero quizás el mirar con un enfoque proactivo y constructivo es lo que va a permitir que las compañías sean vistas por el mercado también de manera distinta. Creo que debiese ser una oportunidad para que las empresas puedan mostrar, y no solo a sus accionistas, lo que está haciendo, su aporte. Si no, no sabemos lo que hacen, no vemos cuál es el propósito, y eso tiene el riesgo de que hoy día los talentos no están dispuestos a trabajar en una compañía que no tenga un propósito. Las empresas debiesen ver esto, no como una obligación, sino como una oportunidad. Este click ha ido cambiando muy lento.

-¿Cuál es el desafío en la actual temporada de elección de directorios?

-Hay pocas elecciones de directorio este año, sobre todo de directores de AFP. Quizá algo que uno esperaría que pase es que al menos los directorios que están reportando a la CMF den luces de incorporación de género. En el último informe del Ministerio de la Mujer vemos que todavía hay empresas cero. Eso de verdad es raro. También uno podría esperar que se le dé más relevancia a lo no financiero, sobre todo porque estas mismas compañías van a tener que comenzar a modificar sus memorias integrales.

-¿El hecho de que el gobierno se declare feminista puede tener algún impacto?

-Creo que es más relevante que las propias compañías visibilicen el beneficio de contar con empresas diversas, no solo en materia de género. Todavía hay un poco de sesgo con que no es necesario, aunque no lo dicen porque es políticamente incorrecto, creo que internamente no se asume como una necesidad.

-¿Qué otros desafíos son hoy prioritarios para las compañías?

-Automatización e innovación. El gran desafío es cómo somos capaces de innovar, de automatizar y de contar con el personal capacitado para cumplir esas nuevas funciones. También, estar alineados con las oportunidades que se abren, mantenerse al día con el desarrollo geopolítico, económico, de los mercados.