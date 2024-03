India, como la nueva estrella emergente

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

A pesar de una reciente corrección en las acciones indias, concentrada principalmente en small caps, este mercado se mantiene todavía como una de las grandes apuestas entre los mercados emergentes.

En el episodio especial de Primer Click, conversamos con Shekhar Sambhshivan, head of Equity India en Invesco. La firma estadounidense reporta US$1,6 billones de activos bajo administración y distribuye sus fondos en Chile a través de LarrainVial Asset Management.

En el podcast publicamos un fragmento traducido de nuestra conversación con Shekhar. Aquí pueden leer la entrevista completa:

¿Es el optimismo por las acciones indias justificado?

“Sí. Usualmente trato de responder esta pregunta con otras dos: ¿Por qué India y por qué India ahora?

A la primera pregunta, mi respuesta es ¿por qué no? En el contexto de la volatilidad global y la incertidumbre, la India está ofreciendo actualmente un crecimiento estable y sostenible. Ahora, si nos fijamos en las seis principales economías mundiales, tres están en recesión técnica.

India parece estar en una posición única para proporcionar un poco de sostenibilidad en términos de crecimiento. La recaudación de impuestos es robusta, lo que, obviamente, indica que a las empresas les está yendo bien. También el comercio minorista.

Si nos fijamos en los PMI, tanto de manufacturas como servicios, indican un fuerte crecimiento. El crecimiento del crédito es fuerte, los datos de viajes, los datos de consumo, los datos de consumo de energía, cualquiera que sea el dato que se trate de recoger, estamos viendo tanto la fuerza como la sostenibilidad.

Eso me da la primera confianza en las tendencias económicas. Además, este año, lo más probable es que India crezca en términos reales entre un 7 y un 7,2%. Y algo similar podemos esperar también para el próximo año.

En segundo lugar, tenemos la inflación. India lo ha hecho bastante bien en la contención de las perturbaciones a las cadenas de suministro, en particular después de la crisis de 2022 por Ucrania y Rusia. En los últimos dos años, tanto el gobierno como el banco central han gestionado bien la inflación.

Actualmente la inflación subyacente es de 4 por ciento y la general de 5 por ciento, dentro del rango del banco central.

En tercer lugar, estamos asistiendo a una mejora significativa o posiblemente a sorpresas en los balances externos. Si nos fijamos en el último año y medio, la rupia india frente al dólar estadounidense ha sido testigo de una menor volatilidad y, obviamente, una menor depreciación en comparación con otras monedas de mercados emergentes que han sido testigos de una depreciación significativa.

India tiene unas reservas de divisas muy sólidas, superiores a 600.000 millones de dólares, que permiten cubrir las importaciones de ocho o nueve meses.

Esto también se refleja en el déficit por cuenta corriente. Antes, cuando el crudo subía o los precios de las materias primas subían, India tenía que importar una cantidad significativa, lo que solía tener un impacto negativo importante en las balanzas comerciales. Pero esta vez, India ha superado de forma positiva todas las predicciones para la balanza por cuenta corriente.

El año pasado, el déficit por cuenta corriente se aproximó al dos y medio por ciento del PIB. Este año, lo más probable es que se acerque al 1%, sorprendiendo positivamente a la mayoría de los economistas.

Finalmente, el punto clave para mí es: ¿Se está traduciendo en un buen crecimiento de los beneficios empresariales y en ganancias en el mercado de valores? Ahí es donde se produce la creación de riqueza. La India es quizás una de las pocas economías de mercado emergentes que, en los últimos 10 o 15 años, según se mire, ha sido capaz de traducir el crecimiento del PIB en rendimiento bursátil. Sólo para dar una indicación, los últimos 15 años, la India ha experimentado un crecimiento nominal anualizado del PIB de cerca de alrededor del 12 por ciento y el mercado de renta variable nacional o índice ha dado cerca de alrededor del 10 por ciento de retorno (CAGR, tasa compuesta de crecimiento anual).

Así que estos son los cuatro puntos que tal vez pueda exponer de inmediato para dar cierta seguridad de por qué creo que a la India le ha ido bien y es probable que le vaya bien en el futuro”.

Para algunos analistas el momento que vive India recuerda a ese período entre 2003 y 2010, con un crecimiento promedio anual de 8 por ciento. ¿Me pregunto si esta vez el impulso llega también a consecuencia de este interés de grandes empresas por diversificar sus cadenas de suministro, con locaciones fuera de China? Considerando que un factor clave en el crecimiento que vemos hoy en India es debido a un fuerte aumento de la inversión. Entiendo que podría llegar a 30% del PIB este año.

“Creo que es un buen punto. Si nos fijamos en la economía india, se sostiene sobre tres pilares. Uno es el consumo, que representa alrededor de dos tercios de la economía. El segundo es la manufactura, y el tercero son las exportaciones. Así que estos dos últimos son como un 15-16% del PIB cada uno.

Ahora, el gobierno se ha dado cuenta de la importancia del crecimiento impulsado por la industria manufacturera. Por su contribución al PIB, pero sobre todo en la creación de empleo. Hoy, una parte sustancial de la población de la India está dedicada al sector agrícola. De alguna manera, India tiene que cambiar eso para impulsar las manufacturas, proporcionando algunos conjuntos de habilidades y también mejorar la productividad. Esto es exactamente lo que China hizo hace 20-25 años. Si nos fijamos en el porcentaje que representan las manufacturas chinas en el PIB, se acerca al 35%. ¿Qué está haciendo el gobierno indio para solucionar este problema? Durante los últimos años, el Gobierno ha puesto en marcha importantes reformas políticas cuyos beneficios se han visto aplazados debido a perturbaciones como la pandemia del COVID y también a causa de la crisis ruso-ucraniana.

Pero ahora estamos viendo los beneficios de estas reformas. India está siendo testigo de un renacimiento liderado por las manufacturas, y ha proporcionado alternativas a las empresas globales durante los últimos años. Así pues, si se le pide a una multinacional que proporcione una base de fabricación paralela basada en India, ¿qué se necesita?

Tres o cuatro requisitos básicos. El primero y más importante es el terreno. En segundo lugar, hay que proporcionar infraestructuras básicas como servicios públicos, electricidad y otras cosas relacionadas. En tercer lugar, hay que ofrecer una serie de incentivos en forma de impuestos u otros elementos que les ayuden a comparar y competir con la ubicación actual en otra zona geográfica.

Y, por último, lo más importante es la mano de obra. ¿Disponen de mano de obra cualificada y también de mano de obra productiva, que pueda abordar la producción en una base competitiva?

La India ha proporcionado estos cuatro elementos o ha tratado de abordarlos en los últimos cuatro años.

Y voy a dar algunos ejemplos. Hace unos años, nadie estaba anticipando que Apple puede producir y exportar desde la India. Hoy en día, Apple India es capaz de tener producir cerca de 10 mil millones de dólares, de los cuales 5 mil millones más o menos se exportan.

Del mismo modo, en el sector de los semiconductores, siempre se ha hablado de la India. Pero en realidad sobre el terreno no habíamos visto avances. Esta vez, las cosas son diferentes. El Gobierno va muy en serio. Tanto es así que Micron US ya ha establecido una base de producción en India y el primer chip podría salir de la fábrica ya en diciembre de 2024.

Hay tres o cuatro empresas más que se han asociado. El Gobierno está proporcionando una cierta cantidad de subsidios, bajo el compromiso de que las empresas atiendan las necesidades locales, pero también exporten. Así que estamos viendo segmentos tras segmentos tras segmentos. El gobierno también está proporcionando incentivos a la producción, básicamente algún subsidio si se cumple con cierto umbral de producción.

Esto se está multiplicando en una treintena de industrias, como química, farmacéutica, automotriz, semiconductores, etc.

También es importante el federalismo competitivo. Hay 30 estados en la India. Todos ellos están ofreciendo algún tipo de incentivos, en forma de terrenos, mano de obra u otros. Así que, Marcela, estoy viendo un cambio significativo, en comparación con lo que solía suceder en el pasado”.

Respecto al capital humano. Es una diferencia clave con China. Mientras la población china envejece y disminuye, India tiene una fuerte demografía con una población muy joven.

“Eso es correcto. Somos 1. 4000 millones de habitantes, y lo más importante es que nuestro promedio de edad es de sólo 28 años. Así que es un público muy grande para cualquier fabricante mundial que quiera acceder y suministrar sus productos.

Lo más importante que estoy viendo es un cambio significativo en el comportamiento de los consumidores indios. Ahora bien, el PIB per cápita está alrededor de USD 2.600. Es el equivalente a China en 2007-2008. Pero en 10 años, pasó a cerca de USD 8.000. No estoy diciendo que la India logre exactamente el mismo crecimiento, pero una cosa es segura, la tendencia es al alza. (El FMI proyecta un PIB per cápita de USD 4.000 a 2028).

El segundo punto que quiero destacar es que la experiencia de Estados Unidos, Japón, Taiwán, Corea y China muestra que cuando el PIB per cápita se aproxima a los 4.500 o 4.700 dólares se produce un punto de inflexión. Vemos una explosión significativa en el gasto, que ocurre principalmente en artículos de consumo discrecional.

Cuando alcanzas ese nivel de ingresos quieres gastar en ropa de mejor calidad, viajes, mejor calzado.

Hoy la economía de la India está cerca de cerca de los USD 3,7 trillones. Si mis matemáticas son correctas, creciendo a alrededor de 10%-11% sobre una base nominal, deberíamos estar duplicando esta economía en unos seis, siete años. En ese momento estaríamos ya más cerca de un PIB per cápita de USD 4.500 a 5.000 dólares.

Ya estamos siendo testigos de un aumento furioso en el consumo, y crecerá con más fuerza. Además, el gasto está liderado por la población joven de la India. Estos chicos no tienen miedo, son aspiracionales, son conocedores de la tecnología.

Estamos viendo un alza en el ahorro, en la inversión en el mercado de capitales y también un aumento significativo de la demanda o el gasto hacia el consumo discrecional.

Por poner un ejemplo rápido en el aspecto financiero. Si quieres participar en el mercado de capitales, necesitas dos cosas. Una es una cuenta bancaria; y la segunda es que requieres una cuenta DEMAT de valores. El total de cuentas DEMAT en 2019 fue de cerca de unos 35 millones. En los cuatro años siguientes, India añadió cerca de cien millones de nuevas cuentas DEMAT. En la actualidad, la cifra se acerca a los 140 millones. Y recuerden mis palabras, en los próximos cinco años, este número estará más cerca de los 220 o 240 millones.

¿Quiénes son los que abren las cuentas? Son los jóvenes. Como he mencionado, estos son los intrépidos, con aspiraciones, conocedores de la tecnología”.

Si un inversor extranjero quiere aprovechar el bueno momento de la India, ¿en qué sectores debería participar, manufactura y consumo? ¿Cuáles son los sectores que estás viendo con más potencial?

“Como he mencionado, este renacimiento liderado por la manufactura está abriendo nuevos segmentos.

La electrónica, empresas de semiconductores. Hay una enorme demanda en Defensa. India va a ser uno de los principales productores. Hasta ahora es importador, pero están invitando a varias empresas a fabricar aquí para proveer el mercado local y luego exportar. El gobierno está negociando con Lockheed Martin y Boeing. Una de las condiciones que se menciona es que la cadena de suministros sea nacional.

Esto quiere decir, por ejemplo, un inversionista no puede invertir en Apple India porque no cotiza en bolsa, pero hay varias empresas que son proveedoras de Apple que sí cotizan. Y si a Apple India le va bien, es muy probable que a estas empresas también les vaya bien.

Mencioné Defensa. También ferrocarriles, es un nuevo sector donde hay inversiones importantes. Hay muchas empresas de energías renovables que miran ahora a India, así que es toda una diáspora en términos de oportunidades de negocio.

Luego está el consumo. Un ejemplo rápido es el mercado de bodas. ¿Sabes cuántos matrimonios ocurren en la India cada año? Nueve a 10 millones. Es como si todo Hong Kong, con una población de 7,5 millones, se casara cada año. Se estima que todo el ecosistema de bodas está en alrededor de USD 160.000 millones. Más grande que la industria automotriz. Tradicionalmente, para una boda en India se consume gran cantidad de joyas, ropa, calzado, servicios.

Finalmente, el sistema financiero, por ese crecimiento que ya he mencionado también ofrece oportunidades interesantes”.

¿Cuáles son los riesgos para este escenario optimista? Hasta ahora, India se ha caracterizado por tener una posición neutral en el escenario geopolítico; y creo que están sacando provecho de ello. Pero, ¿cuáles son los riesgos en el mediano y largo plazo?

“Tienes razón. Siempre habrá riesgos. Uno de los que puedo señalar en este momento son las limitaciones de capacidad. En el pasado, las empresas han tendido a responder al aumento de la demanda sumando capacidad. Pero, esta vez parecen un poco reacios a añadir capacidad al ritmo al que creemos que la demanda puede continuar, pero obviamente ellos son los mejores jueces.

Otro riesgo es regulatorio. En distintos segmentos, los reguladores parecen más vigilantes y podrían avanzar con nuevas normas para evitar burbujas, aunque ahora no veo ninguna.

En tercer lugar, obviamente, está el riesgo geopolítico. India es una economía que mira más hacia dentro. Ha gestionado sus problemas geopolíticos, particularmente en los últimos años, muy bien, como acabas de señalar. Todo el mundo es amigo, incluso Rusia, también EEUU, Reino Unido, Japón es amigo, nuestros vecinos… India tiene una razonable, buena relación, siempre y cuando sirva a sus intereses.

Ahora, las exportaciones van en aumento, pero India todavía importa una cantidad razonable de productos básicos en todo el mundo. Así que cualquier problema relacionado con la oferta o la demanda puede tener algún impacto; y estas son las cosas que creo que uno debe estar atento”.

¿Cuál es el elemento de riesgo que inyectan las próximas elecciones generales?

“Suelo decir que cualquier acontecimiento, hasta que pasa, debe ser vigilado. No estoy aquí para adivinar los resultados de las elecciones. Pero como inversor, yo estaría atento a cómo cambia o puede cambiar la situación hasta que se anuncien los resultados.

Si los resultados de las elecciones están en línea con las expectativas del mercado, entonces obviamente los mercados probablemente rendirán bien.

India es una democracia ruidosa, así que tendrás mucha información desde aquí hasta que se anuncien los resultados”.

Pero, si los resultados no son los esperados. ¿Cómo puede interrumpir eso las expectativas de crecimiento y el boom de inversiones?

“En este momento, el mercado no ha valorado ese riesgo. Las encuestas de opinión, en cuanto a la opinión de los mercados, parecen apuntar a que es probable que se mantenga la continuidad de la configuración política. Lo más probable es si el gobierno gana una mayoría aún más amplia, veremos muchas más reformas en el futuro. En los mercados seguiremos estos eventos muy de cerca”.