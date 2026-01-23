200 millones de personas en alerta: una gran tormenta en EEUU pondrá a prueba las redes eléctricas del país este fin de semana

Ya hay más de 3.000 vuelos cancelados y el mercado energético reacciona con alzas.

La nieve y un frío peligrosamente intenso han comenzado a extenderse desde las Montañas Rocosas hasta los Grandes Lagos, mientras una tormenta masiva avanza hacia el noreste de Estados Unidos, interrumpiendo los viajes y elevando la amenaza de cortes de electricidad en gran parte del país.

Se espera que la tormenta abarque casi 1.500 millas (2.400 kilómetros), con fuertes nevadas, hielo incapacitante y una sensación térmica bajo cero en algunas de las mayores ciudades de EEUU.

Los precios del gas natural se dispararon ante el temor de que el hielo sobre equipos reduzca la oferta. Las aerolíneas ya han cancelado más de 3 mil vuelos y Amtrak retiró decenas de servicios de su programación.

Las escuelas de Chicago cerraron el viernes, mientras el tercer mayor distrito escolar del país se preparaba para sensaciones térmicas de -30°F (-34°C). En tanto, centros de esquí en Michigan adoptaron la inusual medida de cerrar las pistas por el frío extremo.

“Esta es una tormenta gigantesca”, dijo la exjefa de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), Deanne Criswell, en una entrevista con Bloomberg Television. “Cerca de 200 millones de personas” están en la trayectoria del sistema.

Hasta la mañana del lunes, Nashville y Charlotte podrían registrar más de media pulgada (1,3 cm) de lluvia congelante. Eso basta para quebrar ramas y líneas eléctricas, lo que podría detonar cortes de luz generalizados.

El golpe de aire polar también hizo que los precios de la energía se dispararan. Los valores de la electricidad y del gas natural -el principal combustible para generación eléctrica y ampliamente usado para calefacción residencial- subieron antes de la llegada del sistema y se mantienen elevados.

Autoridades estatales y locales advirtieron a los residentes que se preparen para cortes de energía, cañerías congeladas y rutas intransitables. En Falls Church, Virginia, compradores hicieron fila fuera de un supermercado Trader Joe’s antes de su apertura el viernes, mientras que las estanterías se vaciaron rápidamente en un Harris Teeter cercano.

Se pronostican al menos 10 pulgadas de nieve y aguanieve desde la punta del panhandle de Texas hacia el centro y sur de EEUU, cubriendo ciudades importantes a lo largo de un tramo de mil millas que va desde Oklahoma hasta Nueva York. Boston podría recibir un golpe de 18 pulgadas.

Las nevadas probablemente serán de las más extensas en Estados Unidos desde la “supertormenta” de 1993, dijo Rob Carolan, CEO de Hometown Forecast Services.

“Tengo la sensación de que veremos problemas con los viajes hasta comienzos de la próxima semana”, dijo Carolan. “A las aerolíneas les tomará tiempo volver a posicionar aeronaves en los aeropuertos para poder operar”.

Es probable que la nieve intensa caiga sobre el área de Nueva York desde primeras horas del domingo, con la posibilidad de más de un pie (30 cm) en el área metropolitana antes de que la tormenta pierda fuerza hacia fines del lunes. El desplazamiento será peligroso por calzadas resbaladizas, especialmente en puentes y pasos elevados, y por una visibilidad que podría caer a menos de un cuarto de milla. También es posible aguanieve a medida que el sistema se retire.