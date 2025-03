China dice estar preparada para sorpresas ante la inminente imposición de aranceles estadounidenses

El primer ministro chino, Li Qiang, dijo que el país está preparado para “shocks que superen las expectativas”, mientras el mundo se prepara para que el presidente estadounidense, Donald Trump, anuncie más aranceles a sus socios comerciales el próximo mes.

"Los países deberían abrir sus mercados ante la creciente fragmentación económica", dijo Li en una reunión de líderes empresariales mundiales y el senador republicano Steve Daines, de visita en Beijing, al inicio del Foro de Desarrollo de China el domingo.

“La inestabilidad y la incertidumbre están en aumento”, afirmó Li. “En este momento, creo que es aún más importante que cada uno de nuestros países abra más sus mercados y que todas nuestras empresas compartan más sus recursos”.

Daines, quien representa al estado de Montana y es miembro del Comité de Relaciones Exteriores, se reunió el sábado con el viceprimer ministro, He Lifeng, un intercambio público entre funcionarios estadounidenses y chinos desde que Trump regresó a la Casa Blanca.

El senador también se reunió con el primer ministro Li el domingo por la tarde en el Gran Salón del Pueblo, donde estuvo acompañado por altos ejecutivos de siete compañías estadounidenses: FedEx Corp., Boeing Co., Cargill Inc., Medtronic Plc, Pfizer, Qualcomm y UL Solutions Inc. También estuvieron presentes funcionarios chinos, incluidos del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Comercio del país.

“La historia nos enseña que tanto China como Estados Unidos se benefician de la cooperación como pierden de la confrontación”, declaró Li al grupo. “Esperamos que la parte estadounidense colabore con China para promover el desarrollo estable, sólido y sostenible de las relaciones entre China y Estados Unidos”.

“Necesitaremos una reunión entre el Presidente Trump y el Presidente Xi para comunicar a cada burocracia la necesidad de adoptar políticas constructivas”, declaró Stephen Orlins, presidente del Comité Nacional de Relaciones entre Estados Unidos y China. “Si no hay reunión, la inercia favorecerá el aumento de aranceles, restricciones a la exportación y restricciones a la inversión; todos estos problemas dificultarán las relaciones entre Estados Unidos y China”.

En la apertura del Foro de Desarrollo de China, el primer ministro chino también reiteró el compromiso del banco central de que los responsables de las políticas reducirán las tasas de interés y el coeficiente de reservas obligatorias cuando sea "oportuno", y prometió ofrecer más apoyo cuando sea necesario para garantizar que la economía funcione sin problemas.

El discurso de Li se produce mientras China renueva sus esfuerzos para atraer empresas extranjeras después de que la inversión entrante cayera el año pasado a su nivel más bajo en más de tres décadas.

“Estamos empezando a ver una reactivación de la inversión internacional en China”, declaró Bill Winters, director ejecutivo de Standard Chartered Plc, en el marco del foro. “Lo único que se está ralentizando un poco es el negocio del crédito al consumo en China, ya que sabemos que la economía está algo lenta, por lo que ese flujo de actividades no ha crecido tan rápido”.

La desaceleración del crecimiento y el aumento de las tensiones comerciales han mermado el atractivo de invertir en la segunda economía más grande del mundo. En los próximos días, EEUU completará una revisión del cumplimiento por parte de Beijing del acuerdo comercial de fase uno alcanzado durante el primer mandato de Trump e impondrá amplios aranceles recíprocos a nivel mundial.

Las autoridades chinas intentan aprovechar el impulso del sector privado impulsado por la startup de inteligencia artificial DeepSeek y presentan a Beijing como una fuerza impulsora de la estabilidad global. China presentó recientemente un plan de acción para el consumo con el fin de proteger la economía de los riesgos externos.

Las autoridades han establecido una ambiciosa meta de crecimiento económico de alrededor del 5% para 2025 y han elevado el déficit fiscal de China a su nivel más alto en más de tres décadas. Sin embargo, si la guerra comercial con EEUU se intensifica, los economistas afirman que China necesitará implementar un estímulo sustancial para alcanzar su objetivo de crecimiento este año.

En un preludio de lo que podría ser una perturbación generalizada del comercio mundial, las compras chinas de algodón, automóviles de gran cilindrada y algunos productos energéticos estadounidenses se desplomaron en los dos primeros meses del año. Todos estos productos estuvieron sujetos a aranceles de represalia chinos en respuesta a las medidas comerciales de Trump.