El consumo eléctrico en EEUU batirá récords por la IA
El consumo de energía en Estados Unidos, que marcó su segundo récord consecutivo en 2025, seguirá aumentando en 2026 y 2027, informó la Administración de Información Energética (EIA) en sus Perspectivas Energéticas de Corto Plazo (STEO) consignadas por Reuters.
La EIA prevé que la demanda de energía su desde un peak de 4,195 billones de kilovatios-hora (kWh) en 2025, a 4,26 billones en 2026 y 4,388 billones en 2027.
La demanda está creciendo en gran parte debido a los centros de datos dedicados a la inteligencia artificial y las criptomonedas, y a que los hogares y las empresas usan más electricidad y menos combustibles fósiles para la calefacción y el transporte.
La EIA prevé que las ventas de energía en 2026 avanzarán hasta 1,535 billones de kWh para los consumidores residenciales, 1,525 billones para los clientes comerciales y 1,056 billones para los clientes industriales.
A medida que sube la producción de energías renovables, la EIA afirma que la cuota de generación a partir del gas natural se mantendrá en el 40% en 2026.
