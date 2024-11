El hombre más rico de Francia niega ante tribunal conocer sobre un complot de chantaje en su contra

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Bernard Arnault negó saber algo sobre un complot de chantaje en su contra por una supuesta relación extramatrimonial, mientras testificó en el juicio de un ex jefe de espías francés que enfrenta varias acusaciones, incluida la de corrupción.

El hombre más rico de Francia compareció ante un tribunal de París como testigo y dijo que se enteró del intento de extorsión “años después en la prensa”, confirmando declaraciones hechas anteriormente a los investigadores a puerta cerrada.

Describió todo el asunto como “loco” y dijo a los jueces que el fallecido asistente principal Pierre Godé tenía toda la responsabilidad de manejar los asuntos de seguridad en LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE.

"Es perfectamente normal que haya tomado un cierto número de decisiones sin consultarme", dijo el jueves el director ejecutivo de LVMH. “Estoy fuera de Francia más de la mitad del tiempo. Tengo un equipo de colaboradores empoderados y autónomos”. Arnault no está acusado de ningún delito. LVMH declinó hacer más comentarios.

Bernard Squarcini está acusado de extralimitarse en sus competencias cuando era jefe de la agencia de inteligencia interna de Francia para rastrear a los chantajistas que tenían como objetivo a Arnault. Él niega las acusaciones.

Los investigadores también se centraron en el papel de Squarcini en el establecimiento de una operación de vigilancia dirigida a François Ruffin, un activista de izquierda convertido en miembro del parlamento. Ruffin estaba trabajando en ese momento en un documental llamado "Merci Patron!" — una crítica a LVMH y el poder de los ricos.

El jueves, Arnault hizo referencia a la película. “Lo vi después de su lanzamiento. Me pareció muy divertido”, afirmó. Ruffin “es mucho mejor como cineasta que como político”. Ruffin es un legislador francés de izquierda desde 2017.

El intento de chantaje supuestamente involucró a un ex guardaespaldas y un paparazzo que exigían 300.000 euros (US$ 316.040) a cambio de fotografías que afirmaban tener de Arnault con una mujer que no era su esposa. El director general de LVMH destacó que nunca se publicaron imágenes y que el supuesto paparazzo nunca fue encontrado.

Squarcini había dicho anteriormente a los jueces de primera instancia que la Direction Centrale du Renseignement Intérieur estaba a cargo de prevenir ataques a conglomerados franceses clave. Squarcini afirmó que su decisión de poner en marcha equipos estaba perfectamente justificada para comprobar si el chantaje podía constituir un intento de desestabilizar a LVMH.

Squarcini y Godé probablemente hicieron “lo que pensaron que tenían que hacer”, dijo Arnault ante el tribunal, reiterando que no lo mantuvieron informado. "Squarcini era el principal policía de Francia en ese momento y sentía que era su deber intervenir".

Las audiencias en el tribunal de París están previstas hasta el viernes y el fallo se emitirá dentro de varios meses.