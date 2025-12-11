Disney invertirá US$ 1.000 millones en OpenAI en un acuerdo de tres años

El acuerdo es el más grande hasta la fecha entre una empresa de inteligencia artificial y un grupo de medios. (Foto: Reuters)

El acuerdo forma parte de una alianza más amplia para que la propiedad intelectual del gigante de los medios aparezca dentro de los productos del desarrollador de ChatGPT.

The Walt Disney Company ha acordado invertir US$ 1.000 millones en OpenAI como parte de un acuerdo en el cual la startup de inteligencia artificial utilizará personajes de Disney en sus productos principales.

Como parte del acuerdo de tres años anunciado el jueves, Disney pondrá a disposición más de 200 personajes de Marvel, Pixar y Star Wars dentro de ChatGPT y Sora, la herramienta de generación de video de OpenAI.

La compañía también tomará una participación de US$ 1.000 millones en la startup valorada en US$ 500.000 millones, además de derechos (warrants) para comprar capital adicional en una fecha posterior.

“El rápido avance de la inteligencia artificial marca un momento importante para nuestra industria, y mediante esta colaboración con OpenAI ampliaremos de manera reflexiva y responsable el alcance de nuestras historias a través de la IA generativa”, dijo el director ejecutivo de Disney, Bob Iger.

El acuerdo es el más grande hasta la fecha entre una empresa de IA y un grupo de medios. OpenAI y sus competidores han enfrentado demandas de múltiples editores por el uso de datos propietarios para entrenar modelos de IA.

El acuerdo anunciado el jueves no permite que OpenAI utilice la propiedad intelectual de Disney para entrenar su modelo.

Las acciones de Disney subieron un 0,4% en las operaciones previas a la apertura del mercado el jueves tras el anuncio. El papel de la compañía de medios ha caído alrededor de 2,3% en lo que va de 2025 hasta el cierre del miércoles, lo que le da una capitalización bursátil de casi US$ 195.000 millones.