Expertos atribuyen apagón en España y Portugal a la dependencia de la energía solar

La incapacidad de la red eléctrica española para gestionar un suministro inusualmente alto de energía solar fue un factor clave en el catastrófico apagón del lunes en España y Portugal, dijeron ex reguladores y expertos.

Alrededor del 55% del suministro de España provenía de fuentes solares cuando 15 gigavatios de generación de electricidad se desconectaron de la red en cinco segundos el lunes por la tarde, lo que provocó un cierre generalizado de los sistemas eléctricos en España y Portugal.

Varios expertos europeos afirmaron que España parecía carecer de suficiente energía firme (suministro energético fiable y fácilmente disponible procedente de fuentes como combustibles fósiles o nuclear, que pueda reducirse o aumentarse) para funcionar cuando la frecuencia de la red eléctrica cayó bruscamente a las 12:33 horas del lunes. La frecuencia, la velocidad a la que se alterna la corriente eléctrica, debe mantenerse estable para que la red funcione.

Red Eléctrica, operadora de la red eléctrica española, ha declarado desconocer la causa exacta del apagón. Su presidenta, Beatriz Corredor, negó en una entrevista con El País el miércoles que las renovables "hicieran más vulnerable el sistema".

Pero André Merlin, fundador y exdirector ejecutivo del operador de red francés RTE, declaró a Financial Times: “Dos tercios de la producción (de electricidad de España) se componen de recursos no controlables. Estos recursos no controlables no contribuyen a la estabilidad del sistema eléctrico interno”.

Origen desconocido

Jorge Sanz, un destacado exfuncionario de energía español y miembro de la junta de la Agencia Internacional de la Energía, dijo en la televisión española el miércoles por la noche que un exceso de oferta de electricidad podría haber causado inicialmente el problema.

Normalmente, el operador de la red habría gestionado esto pidiendo a las plantas tradicionales que moderaran su producción, pero esto no fue posible porque había muy pocas plantas en línea, dijo Sanz.

A esto le habría seguido una desconexión de la generación de electricidad para evitar daños a los equipos, lo que a su vez habría provocado un corte de suministro eléctrico.

Sanz afirmó: “Había un desequilibrio en el suministro. (El operador de la red) necesitaba reducir el suministro eléctrico, pero cuando recurre a instalaciones fijas para reducir la carga, apenas puede hacerlo porque apenas estaban conectadas”.

El mes pasado, el ministro de Transportes de España, Óscar Puente, reveló a través de su cuenta de X que “un exceso de tensión en la red” había provocado un fallo que dejó fuera de servicio algunas líneas ferroviarias de alta velocidad durante varias horas.

En tanto, un asesor energético cercano a la Comisión Europea también dijo que los expertos estaban explorando si la alta dependencia de energías renovables del país y la falta de energía firme para equilibrar los suministros intermitentes contribuyeron al apagón.

Problemas en el suministro eléctrico

Los operadores de la red eléctrica deben equilibrar constantemente la oferta y la demanda de electricidad para mantener estable la frecuencia de la red y evitar daños a los equipos o cortes de suministro. Esta estabilidad es más fácil de lograr con turbinas alimentadas por combustibles fósiles, hidroeléctricas o nucleares que con tecnologías renovables como la solar. La frecuencia de la red eléctrica española cayó drásticamente por debajo de la tasa óptima de 50 Hz a las 12:33 horas del lunes.

La dependencia de la energía solar en el momento del apagón ha generado críticas contra Red Eléctrica. Normalmente, aproximadamente una quinta parte del suministro del país proviene de energía solar.

Sanz, exasesor del gobierno español para la transición energética, afirmó que la red eléctrica estaba mal gestionada al no haber suficiente energía nuclear, hidroeléctrica ni de combustibles fósiles programada para equilibrar el sistema. De los 26 GW de suministro eléctrico programados para el lunes, solo 5 GW provinieron de fuentes no intermitentes.

El asesor con sede en Bruselas señaló el informe anual 2024 de Red Eléctrica, que decía que las desconexiones causadas por una “elevada penetración de renovables” sin las suficientes “capacidades técnicas necesarias para una respuesta adecuada a las perturbaciones” eran un riesgo para el sistema.

Merlin fue menos crítico con el operador, pero afirmó que la política de renovables debería revisarse a la luz del incidente. “No creo que haya habido mala gestión por parte de los operadores españoles o portugueses. En resumen, debemos ser cautelosos con la política de máximo desarrollo y máximo uso de energías renovables intermitentes en detrimento de las más convencionales”.

Algunos expertos afirman que una serie de eventos, en lugar de un solo problema, podría haber sido la causa del apagón. “Lo que solemos encontrar son un par de problemas simultáneos”, declaró Kristian Ruby, secretario general de la asociación industrial Eurelectric.

Merlin sugirió que las plantas solares podrían haber sido las primeras en fallar. Ofreció una teoría diferente a la de Sanz sobre el exceso de oferta solar, sugiriendo que la densa nubosidad podría haber provocado una rápida caída de la producción en algunas plantas solares, afectando directamente la frecuencia de la red.

Confianza en las energías renovables

La presidenta de Red Eléctrica, quien se encuentra bajo intensa presión para explicar lo sucedido, afirmó que la compañía aún no ha identificado la causa del corte y no puede afirmar que las plantas solares sean las responsables de la desconexión. Añadió que el operador había observado una desconexión repentina en la región suroeste de España, donde se ubican numerosas plantas solares.

Pero Corredor lanzó una férrea defensa de los sistemas renovables españoles y señaló la falta de fiabilidad de otras fuentes de energía, incluida la nuclear. “(Las renovables) no son tecnologías inseguras. La prueba es que el sistema funciona con renovables a diario... No es cierto que una mayor penetración de renovables haya hecho el sistema más vulnerable”.

Además de reducir las emisiones de carbono y la producción de residuos nucleares, la red de energía renovable de España ha contribuido a que los precios de la energía sean más bajos que en muchos otros países europeos, favoreciendo así la industria y el crecimiento económico.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha establecido planes para elevar la producción de energías renovables al 80% de la generación eléctrica para 2030, en comparación con más de la mitad en 2023.

Pero Sánchez ha sido criticado por los políticos de la oposición por sus planes de eliminar gradualmente la costosa red nuclear de España, y varios expertos, incluido Merlin, han abogado por un mayor uso de la energía nuclear en España para garantizar la seguridad energética.

El presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Galán, afirmó el martes que la energía nuclear era “la solución menos costosa para garantizar la estabilidad del sistema”.

Otra solución es acelerar la implantación de tecnología de baterías o de sistemas de almacenamiento, o mejorar las conexiones con otros países para importar más energía.

“Una mayor capacidad de almacenamiento debería ser el objetivo principal del país en este momento”, dijo Pratheeksha Ramdas, analista de Rystad Energy.