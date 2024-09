Huawei busca opacar a Apple en China con el estreno del primer smartphone plegable tríptico de US$ 2.800

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El debutante smartphone de Huawei de US$ 2.800 con una pantalla plegable de 10 pulgadas superó los 5 millones de pedidos anticipados en la última semana, mientras el gigante tecnológico chino se enfrenta a Apple en su mercado local con dispositivos cada vez más sofisticados.

El grupo con sede en Shenzhen presentó este martes el Mate XT en un evento celebrado horas después de que su rival estadounidense presentara el iPhone 16. El teléfono de Huawei es el primer teléfono inteligente disponible comercialmente con una pantalla que se despliega en tres segmentos.

Richard Yu, CEO de Huawei, dijo que la compañía había estado “luchando durante cinco años” para llevar el modelo de tres pliegues a producción. “Hemos superado las limitaciones tecnológicas de la pantalla y la bisagra, hemos resuelto los problemas con su confiabilidad y hemos convertido la ciencia ficción en realidad”, dijo.

Apple destacó las capacidades de inteligencia artificial del nuevo iPhone, pero su servicio Apple Intelligence no está disponible en China continental, lo que reduce su atractivo para los consumidores. Los ingresos por el iPhone cayeron un 10% interanual en los primeros tres meses de 2024, y se cree que las presiones competitivas en China son las principales responsables.

Está previsto que los teléfonos de ambas compañías lleguen a las tiendas el 20 de septiembre, pero mientras que el iPhone 16 básico se venderá a 5.999 yuanes (US$ 843), el Mate XT costará casi US$ 2.000 más en una configuración básica a 19.999 yuanes.

Sin embargo, el sitio web de Huawei mostró el miércoles 5 millones de reservas para modelos que incluyen la versión más cara del teléfono, de 23.999 yuanes. Eso equivaldría a más de US$ 13.000 millones en ventas, salvo por el hecho de que los clientes podrían cancelar y los analistas dudan de la capacidad de Huawei para producir tantos teléfonos.

El software lleno de errores de Huawei dificulta los esfuerzos de China por reemplazar a Nvida en IA

El Mate XT es el último modelo de gama alta del grupo, que se recupera de las sanciones impuestas por Estados Unidos en 2019, que le impidieron acceder a los semiconductores importados más avanzados. El grupo se vio obligado a suspender temporalmente la producción de sus teléfonos 5G y a dividir su marca de teléfonos inteligentes Honor.

El año pasado, Huawei sorprendió a la industria con el lanzamiento de su teléfono inteligente insignia Mate 60 con un sofisticado chip nacional, el Kirin 9000S, en un avance que ayudó a la compañía a reducir su dependencia de la tecnología extranjera.

Huawei no especificó qué chipset impulsaba su nuevo teléfono, pero la analista de teléfonos inteligentes Lori Chang de Isaiah Research dijo que "nuestros canales indican que el nuevo teléfono de Huawei puede estar usando el procesador Kirin 9010 5G", un sucesor del 9000S.

Los analistas dijeron que Huawei aún enfrentaba desafíos de producción porque su socio, Semiconductor Manufacturing International Corporation, era menos eficiente en la fabricación de chips debido a su dependencia de equipos obsoletos como resultado de las restricciones a la exportación de chips de Estados Unidos. Los clientes se han quejado de los largos tiempos de espera y las bajas existencias en las tiendas.

Para aumentar los desafíos de producción, Huawei tiene que producir en masa su nueva pantalla triple, algo que Yu reconoció que era “muy difícil”.

Martin Yang, director ejecutivo de la firma de corretaje Oppenheimer & Co, estimó que “solo una fracción de los más de 4 millones de reservas terminarán en envíos reales”.

¿Competitivo para el mercado?

“No es un smartphone para el mercado masivo debido a su precio y peso… y espero que la oferta de triple pliegue sea muy limitada debido a la dificultad de fabricación”, dijo. Con 298 gramos, el Mate XT es más de un tercio más pesado que el iPhone 15 Pro Max.

Andy Tsay, profesor de sistemas de información y análisis en la Escuela de Negocios Leavey de la Universidad de Santa Clara, dijo que el Mate XT "no era realmente un competidor directo" del iPhone 16 de Apple, y señaló que su gran tamaño cuando estaba desplegado lo hacía difícil de usar con una mano.

Dijo que era demasiado pronto para juzgar si el teléfono fue un éxito a partir del volumen de pedidos anticipados, y señaló que la tasa de devolución del producto y el valor de reventa eran una prueba más real de "capacidad de permanencia". Pero agregó: "No se puede negar que este teléfono se suma al impulso de Huawei y posiciona a la compañía como un innovador luchador con estilo".

Huawei también ha estado experimentando con nuevas características en su línea de teléfonos inteligentes para atraer a los consumidores chinos, incluida una función de cámara que permite a los usuarios identificar si han aplicado uniformemente su protector solar.

La compañía ha revitalizado su negocio de teléfonos inteligentes con el lanzamiento de sus teléfonos plegables, robando participación de mercado al pionero Samsung.

Según Counterpoint Research, el mercado mundial de teléfonos inteligentes plegables creció un 49% en el primer trimestre, impulsado por un aumento en los envíos de Huawei y otras marcas chinas.

En ese período, Huawei desplazó a Samsung como el mayor proveedor a nivel mundial por primera vez, liderando la carrera con su teléfono Mate X5.

Los expertos dijeron que Huawei había aprovechado el llamado guochao, o “tendencia nacional”, movimiento en el que las empresas incorporan una marca nacionalista para celebrar la cultura china.

"Si una marca china puede convertirse en un medio para elevar la moral y expresar orgullo por la propia nación, su cultura y sus distintas sensibilidades estéticas, Huawei es inteligente al aprovechar esta oportunidad", afirmó Tsay.