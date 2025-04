La Casa Blanca critica duramente lo que calificó como un "acto hostil y político" por parte de Amazon

Por: Financial Times

La Casa Blanca criticó duramente lo que calificó como un "acto hostil y político por parte de Amazon" después de que un informe alegara que el gigante tecnológico planeaba mostrar los aumentos de precios causados ​​por los aranceles de Donald Trump a sus productos.

La noticia, publicada originalmente por Punchbowl News el martes, indicaba que el grupo de comercio electrónico "pronto" mostraría el impacto de los gravámenes en el "precio de cada producto" que vendía.

Trump habló con el fundador de Amazon, Jeff Bezos, para quejarse de los planes de la compañía, y esta rápidamente retiró la propuesta.

"Jeff Bezos fue muy amable", declaró Trump posteriormente. "Fue fantástico. Resolvió el problema muy rápidamente e hizo lo correcto. Es una buena persona".

El grupo, con sede en Seattle, afirmó que la medida solo se había considerado para los productos vendidos a través de su plataforma de bajo costo Haul.

"El equipo que gestiona nuestra tienda de bajo costo Amazon Haul ha considerado la idea de mostrar los cargos de importación en ciertos productos", declaró Amazon. "Esto nunca se consideró para la página web principal de Amazon y no se ha implementado en ninguna de sus propiedades". “Esto nunca se aprobó y no va a suceder”, añadió la compañía.

Ese mismo día, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había criticado duramente a la compañía, afirmando que “no era una sorpresa” que Amazon tomara tal medida.

“¿Por qué Amazon no hizo esto cuando la administración Biden elevó la inflación a su nivel más alto en 40 años?”, añadió.

Buenas relaciones

Bezos ha restablecido sus vínculos con Trump, a quien en su momento criticó como una "amenaza para la democracia", pero a cuya segunda toma de posesión como presidente de Estados Unidos asistió este año.

Durante su primer mandato, Trump arremetió con frecuencia contra Bezos, llamándolo "Jeff Bozo" y acusando al multimillonario de comprar The Washington Post para asegurar "influencia política que beneficiaría a Amazon".

Pero la relación entre ambos se ha fortalecido desde entonces, y Bezos se ha reunido con Trump en múltiples ocasiones durante el último año.

Amazon donó US$ 1 millón al fondo de la toma de posesión de Trump y pagó US$ 40 millones por un documental sobre Melania Trump, su esposa. Aproximadamente US$ 28 millones de esa suma irían directamente a la primera dama, según informaron varias personas familiarizadas con el asunto.