Las acciones de Puma se desploman 23%: culpa a la guerra comercial por la ralentización de las ventas

El fabricante alemán de calzado y ropa deportiva Puma advirtió que la incertidumbre comercial y las tensiones geopolíticas golpearán el crecimiento de las ventas este año, enviando las acciones del grupo a su nivel más bajo desde 2016.

Las acciones de la compañía cayeron casi un 23% este miércoles por la mañana después de que predijera una caída en las ganancias operativas e indicara que se esperaba que las ventas ajustadas por los cambios de divisas crecieran a una tasa de "bajo a medio dígito".

Puma sostuvo que las "disputas comerciales" estaban afectando la demanda en sus mercados clave, como Norteamérica y China, y pronosticó unos beneficios antes de intereses e impuestos de entre US$ 485 y US$ 572 millones para 2025.

La horquilla, que incluye US$ 81 millones en costos extraordinarios relacionados con su programa de eficiencia, está muy por debajo de los US$ 752 millones que esperaban los analistas y de los US$ 678 millones que ganó el año pasado.

Las acciones de Puma han perdido cerca del 50% de su valor desde principios de año, sufriendo una caída de más del 20% en un solo día de enero, cuando incumplió su objetivo de beneficios para 2024.

El miércoles, el consejero delegado Arne Freundt dijo que "no estaba satisfecho" con el "estancamiento de la rentabilidad" de la empresa y prometió "acciones decisivas" a través de un programa de reducción de costes anunciado por primera vez en enero.

"Somos plenamente conscientes de las causas profundas de nuestros retos y los estamos abordando con total concentración y rigor", declaró.