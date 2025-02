OpenAI revela GPT-4.5 en medio de una avalancha de nuevos lanzamientos de modelos de IA

OpenAI lanzó su modelo de inteligencia artificial más grande con menos “alucinaciones” en medio de una avalancha de nuevos lanzamientos de modelos de IA por parte de empresas tecnológicas estadounidenses.

La startup con sede en San Francisco presentó el jueves GPT-4.5, la esperada actualización de la tecnología que impulsa su popular producto ChatGPT. En las primeras pruebas, su tasa de alucinaciones —cuando los sistemas de IA generan información inexacta— fue del 37%, en comparación con casi el 60% de su predecesor, GPT-4o.

Con GPT-4.5, OpenAI sigue apostando por grandes y costosos modelos de lenguaje, a pesar del auge de productos más pequeños y eficientes, como el R1 de la startup china DeepSeek, que son abiertos, más baratos y accesibles para los desarrolladores.

El lanzamiento llega en un momento de creciente competencia dentro de la industria de IA, que avanza rápidamente, con múltiples empresas tecnológicas apresurándose a presentar sus últimos modelos en las últimas semanas. El lunes, Anthropic reveló Claude 3.7 Sonnet, tras el lanzamiento la semana pasada de Grok 3, el modelo más reciente de xAI, la empresa de Elon Musk.

El jueves, OpenAI afirmó en un blog que GPT-4.5 posee “un conocimiento más amplio y una comprensión más profunda del mundo, lo que reduce las alucinaciones y mejora la fiabilidad en una amplia variedad de temas”.

“La disponibilidad de mayores recursos computacionales conlleva nuevas capacidades”, señaló la compañía, agregando que GPT-4.5 se encuentra “en la frontera de lo posible en el aprendizaje no supervisado”.

OpenAI ha estado a la vanguardia de la carrera global por liderar la industria de la IA, recaudando decenas de miles de millones de dólares de inversionistas para financiar modelos más grandes y con mayores capacidades, que requieren enormes cantidades de poder de cómputo.

Actualmente, la empresa está en conversaciones con SoftBank y otros inversionistas para recaudar hasta US$ 40.000 millones, alcanzando una valoración de US$ 300.000 millones, incluyendo este nuevo capital. Anthropic, por su parte, también está en proceso de recaudación de US$ 3.500 millones, con una valoración superior a US$ 60.000 millones, según dos fuentes cercanas al proceso.

Sin embargo, los enormes costos operativos de los modelos más grandes han llevado a OpenAI a considerar la posibilidad de restringir el acceso de los desarrolladores a GPT-4.5, en medio de una feroz competencia en precios con sus rivales.

OpenAI informó que, aunque una versión preliminar de GPT-4.5 estará disponible para los desarrolladores que pagan por el acceso a sus modelos a través de la API, esta disponibilidad podría revocarse en el futuro.

Las empresas de IA generan la mayor parte de sus ingresos a través del acceso pago a sus API y suscripciones individuales. OpenAI indicó que evaluará cómo los desarrolladores utilizan el modelo y si vale la pena ofrecerlo, considerando su alto costo operativo.

“GPT-4.5 es un modelo extremadamente grande y que consume muchos recursos computacionales, lo que lo hace más costoso y no un reemplazo de GPT-4o [su predecesor]. Por esta razón, estamos evaluando si continuaremos ofreciéndolo en la API a largo plazo, equilibrando las capacidades actuales con el desarrollo de futuros modelos”, explicó la compañía.

El CEO de OpenAI, Sam Altman, ha mencionado anteriormente que el entrenamiento de GPT-4 costó más de US$ 100 millones, y se espera que estos costos aumenten a medida que los modelos sean más grandes y avanzados, exigiendo aún más poder computacional para su desarrollo y funcionamiento.