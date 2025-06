¿Tiene Israel el poder para destruir la capacidad nuclear de Irán?

El ataque de Israel contra Irán involucró a más de la mitad de su fuerza aérea —200 aeronaves en al menos dos oleadas— y comenzó en la madrugada del viernes.

Los bombardeos tenían como objetivo descabezar el liderazgo militar iraní, destruir instalaciones de producción de misiles balísticos y dañar los centros nucleares en lugares como Natanz y Fordow.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que los ataques continuarán “el tiempo que sea necesario”, con la meta final de destruir la capacidad de Irán para fabricar armas nucleares.

La declaración abierta de Netanyahu sugiere que los plazos dependerán de cómo evolucionen los objetivos militares y de la respuesta de Irán. Teherán ya ha contraatacado lanzando más de 100 drones hacia Israel, y el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, ha prometido consecuencias severas.

Israel afirmó que había atacado Natanz el viernes y que había “dañado” el área subterránea del sitio, una zona de enriquecimiento de varios pisos que alberga centrifugadoras, salas eléctricas y otra infraestructura. No precisó si también apuntó a Fordow.

Ambas instalaciones nucleares fueron diseñadas teniendo en cuenta posibles bombardeos: Fordow, dedicada al enriquecimiento de combustible, está enterrada bajo una montaña, y tanto esta como Natanz están protegidas por decenas de metros de concreto reforzado. Destruir una estructura así requeriría impactos sucesivos con bombas antibúnker.

Mientras que Estados Unidos cuenta con bombarderos furtivos B-2 equipados con bombas penetradoras de 30.000 libras —diseñadas específicamente para este tipo de ataques—, las opciones de Israel son más limitadas si actúa en solitario.

Los cazabombarderos F-15 de Israel pueden transportar bombas antibúnker GBU-28 de entre 4.000 y 5.000 libras, capaces de atravesar entre 5 y 6 metros de concreto. Israel dispone de estas bombas, aunque se desconoce cuántas, y pocos analistas creen que tenga suficientes para cumplir con su objetivo por sí solo.

“Las fuerzas israelíes no tienen suficientes bombas de 5.000 libras para destruir Fordow y Natanz”, advirtió en abril el general retirado de la Fuerza Aérea de EEUU, Charles Wald, actualmente miembro del Jewish Institute for the National Security of America.

Israel cuenta con muchas más bombas penetradoras BLU-109 de 2.000 libras, que pueden ser transportadas en aviones F-35 furtivos. Estas fueron utilizadas en octubre de 2024 para asesinar al líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, en un refugio subterráneo en Beirut. Sin embargo, incluso en ese caso se necesitaron múltiples pasadas. Penetrar los búnkeres reforzados que protegen el programa nuclear iraní exigiría mucho más.

Israel también puede atacar los sitios nucleares con armas de largo alcance —misiles balísticos lanzados desde aviones de combate, posiblemente sobrevolando espacio aéreo sirio— sin ingresar en el alcance de las defensas aéreas iraníes restantes. Pero esto, por sí solo, no sería suficiente.

“Pueden infligir un daño considerable al programa nuclear de Irán”, sostuvo Matthew Savill, jefe del área de ciencias militares del Royal United Services Institute en Londres. “Es dudoso que puedan destruirlo completamente por sí solos, pero creo que están preparados para seguir golpeándolo con el tiempo”.

¿Qué tan resilientes son Natanz y Fordow?

Natanz, cerca de la ciudad de Isfahan, y Fordow, construido en una montaña cerca de Qom, son los principales sitios de enriquecimiento de uranio de Irán y el blanco prioritario de los ataques aéreos israelíes.

Ambas instalaciones operan miles de centrifugadoras diseñadas para producir distintos grados de uranio enriquecido. El objetivo final es lograr uranio enriquecido al 60%, muy cercano al 90% requerido para uso bélico.

Una imagen satelital muestra la planta nuclear de Natanz en Irán el 24 de enero de 2025.

La Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) estimó en mayo que Irán contaba con un total acumulado de 408,6 kg de uranio enriquecido, y que las centrifugadoras avanzadas de Natanz y Fordow producían en promedio 33,5 kg al mes.

Según un informe de este mes del Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional (ISIS), con sede en Washington DC, alcanzar el “break out” (capacidad para producir una bomba) tomaría tres semanas, suficiente para fabricar nueve armas nucleares.

Buena parte de estas reservas podrían haberse trasladado a una instalación en Isfahan, la Planta de Fabricación de Placas de Combustible (FPFP), según el informe del ISIS. La OIEA ha indicado en años anteriores que hasta el 83% del stock de uranio enriquecido de Irán podría estar en la FPFP.

Darya Dolzikova, experta en armas nucleares de RUSI, señaló que sería difícil para Israel destruir completamente la capacidad de enriquecimiento de Irán. “Natanz no es la única instalación de enriquecimiento de Irán; su sitio más reforzado —Fordow— no ha sido afectado, ni tampoco varios otros sitios nucleares clave del país”. Agrega que “si Irán decidiera fabricar un arma nuclear, probablemente lo haría en instalaciones reforzadas y potencialmente aún secretas”.

¿Cuáles son los objetivos de Israel?

Además del objetivo final de neutralizar lo que califica como el esfuerzo de Irán por desarrollar un arma nuclear, Israel ha eliminado a varios altos mandos militares, políticos y científicos iraníes, incluyendo al mayor general Hossein Salami, comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica. Esto sugiere que uno de los objetivos podría ser un cambio de régimen, aunque no ha sido declarado de forma explícita.

Los expertos se mantienen escépticos sobre la posibilidad de que Israel logre cualquiera de estos ambiciosos objetivos por sí solo.

Robert Pape, historiador militar estadounidense y autor de Bombing to Win, un estudio de campañas de bombardeo del siglo XX, señaló: “El poder aéreo israelí no puede eliminar de forma decisiva el programa nuclear de Irán”. Detalló que "los restos pueden ensamblarse en secreto, y el temor a una represalia nuclear iraní seguramente aumentará, lo que podría precipitar una guerra terrestre, como ocurrió en Irak en 2003”.

También advirtió que una campaña aérea de Israel difícilmente lograría por sí sola un cambio de Gobierno en Teherán, si ese fuera el objetivo. “El poder aéreo por sí solo nunca ha derrocado a un Gobierno. El intento de Israel probablemente solo sume un nuevo dato al historial”.

¿Cómo están funcionando las defensas aéreas de Irán?

El año pasado, Israel atacó a Irán con misiles balísticos lanzados desde el aire y desde una distancia mucho mayor al alcance de las defensas aéreas más avanzadas de Irán, los misiles S-300 suministrados por Rusia. Estos ataques israelíes degradaron severamente esas defensas, y no está claro qué queda operativo.

La mañana del viernes, el ejército israelí anunció que había “completado un ataque a gran escala contra el sistema de defensa aérea del régimen iraní en el oeste de Irán”, destruyendo “decenas de radares y lanzadores de misiles tierra-aire”.

¿Qué pasa con las defensas aéreas de Irán?

Antes de atacar los sitios nucleares con bombas antibúnker, es probable que Israel haya destruido o interferido buena parte de las defensas aéreas restantes de Irán, utilizando misiles antirradiación diseñados para neutralizar radares y disuadir a las tripulaciones de encender sus sistemas SAM (misiles tierra-aire).

Sin embargo, Irán se había preparado para un ataque de este tipo y cuenta con diversos sistemas de defensa aérea, algunos suministrados por Rusia o China, incluyendo lanzadores móviles capaces de esconderse y sobrevivir a una primera oleada de ataques. Estos sistemas podrían activarse en los próximos días.

Incluso las defensas menos sofisticadas de Irán pueden representar un peligro para los aviones israelíes. Por ejemplo, en 2018, Siria derribó un F-16 israelí con un misil S-200 —un sistema ruso que entró en servicio en la década de 1960—. La aeronave cayó en el norte de Israel y sus dos pilotos sobrevivieron.

¿Cuál ha sido la respuesta de Irán?

Israel ha informado que Irán ha lanzado más de 100 drones, en su mayoría del tipo Shahed-136, ampliamente utilizados por Rusia contra Ucrania. Estos drones pueden tardar horas en llegar a sus objetivos, lo que facilita su intercepción por parte de las defensas aéreas israelíes. Sin embargo, la estrategia iraní podría ser agotar las reservas de misiles interceptores de Israel, para luego lanzar misiles balísticos más sofisticados y difíciles de derribar.

El sistema de defensa antimisiles de triple capa de Israel —que incluye la Cúpula de Hierro y fue reforzado a fines del año pasado con una batería estadounidense THAAD— es legendario.

Durante los ataques iraníes contra Israel en 2024, el sistema funcionó casi a la perfección. Pero un factor clave fue el apoyo de activos militares estadounidenses y británicos, incluidos dos destructores de la Armada de EEUU y dos aviones de la RAF, que rastrearon misiles entrantes y, en el caso estadounidense, incluso derribaron algunos.

La disponibilidad de misiles interceptores se ha vuelto una preocupación. Israel ha tenido dificultades para reabastecer sus sistemas defensivos luego de un año marcado por ataques desde Irán, Hezbolá y milicias hutíes en Yemen.

En octubre pasado, Israel Aerospace Industries —la empresa estatal que fabrica los interceptores Arrow usados contra misiles balísticos— informó que estaba operando en turnos triples para mantener sus líneas de producción a plena capacidad, y reconoció: “no es un secreto que [Israel] necesita reponer sus reservas”.

Irán, por su parte, ha aumentado su producción de misiles balísticos en los últimos meses, alcanzando un ritmo de unas 50 unidades al mes, con el objetivo específico de lanzar más misiles de los que Israel puede interceptar.

El inventario actual de misiles balísticos y drones de Irán es un secreto bien guardado. No obstante, estimaciones de inteligencia de EE.UU. citadas por Axios señalan que el país tiene unas 2.000 unidades de misiles balísticos con capacidad para transportar ojivas de hasta 2.000 libras de explosivos o más.