Trump planea reducir los aranceles sobre productos de acero y aluminio

Trabajadores inspeccionan piezas de aluminio en un fabricante de autopartes en San Luis Potosí, en México, uno de los países que podría verse beneficiado. (Foto: Bloomberg)

La última flexibilización de los gravámenes se produce en medio de la persistente ansiedad de los votantes sobre la asequibilidad de los bienes en EEUU.

Donald Trump planea reducir algunos aranceles sobre productos de acero y aluminio, mientras lucha contra una crisis de asequibilidad que ha minado su índice de aprobación antes de las elecciones intermedias de noviembre.

El presidente estadounidense impuso aranceles de hasta el 50% a las importaciones de acero y aluminio a mediados del año pasado y ha ampliado los impuestos a una gama de productos fabricados con esos metales, como lavadoras y hornos.

Sin embargo, su administración está revisando la lista de productos afectados por los gravámenes y planea eximir algunos artículos, detener la expansión de las listas y, en su lugar, iniciar investigaciones de seguridad nacional más específicas sobre productos específicos, según tres personas familiarizadas con el asunto.

Esas personas afirmaron que los funcionarios comerciales del Departamento de Comercio y la oficina del Representante Comercial de EEUU creían que los aranceles perjudicaban a los consumidores al aumentar los precios de productos como moldes para tartas y latas de alimentos y bebidas.

La ofensiva arancelaria de Trump ha elevado los aranceles estadounidenses a su nivel más alto desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el presidente ha reducido repetidamente algunos de sus gravámenes más estrictos en medio del descontento de los votantes por la crisis de asequibilidad en EEUU.

Más del 70% de los adultos estadounidenses califican las condiciones económicas como regulares o malas, según una encuesta del Pew Research Center publicada este mes. Alrededor del 52% de los estadounidenses cree que las políticas económicas de Trump han empeorado las condiciones.

Impacto en bolsillos

El gobierno ya ha otorgado exenciones a productos alimenticios populares en un intento por controlar la inflación de los precios de los comestibles para el ciudadano común. También declaró una tregua en su guerra comercial con China después de que Beijing tomara represalias con sus propios aranceles.

La medida para suavizar los aranceles al acero y al aluminio, que estuvieron entre los primeros en introducirse en el segundo mandato de Trump, se produce cuando los economistas afirman que los estadounidenses están pagando los gravámenes, lo que desmiente la afirmación del presidente de que las empresas extranjeras asumirían la carga.

La guerra comercial de Trump también ha generado reacciones políticas negativas, incluso de algunos aliados.

El miércoles, miembros del propio Partido Republicano de Trump se unieron a los demócratas cuando la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó en contra de los aranceles de Trump a Canadá, lo que representa una dura reprimenda a su guerra comercial contra el segundo mayor socio comercial de Estados Unidos. Se espera que Trump vete el proyecto de ley, manteniendo los gravámenes vigentes.

Varios legisladores republicanos enfrentan duras batallas electorales en sus estados de origen en las elecciones intermedias de noviembre, en medio de la ansiedad de los votantes por el impacto de los aranceles en las pequeñas empresas y los consumidores.

Mecanismo complejo

La última medida sobre los aranceles a los metales también busca aclarar un proceso de cabildeo cada vez más complejo en Washington que ha surgido desde que Trump impuso los gravámenes.

Hasta ahora, el gobierno ha permitido en gran medida que las empresas estadounidenses presionen para que se apliquen aranceles a los productos de acero y aluminio fabricados por productores extranjeros rivales, en un proceso denominado de "inclusión".

El proceso ha sido gestionado por el Departamento de Comercio, que ha aprobado principalmente las solicitudes de empresas nacionales, que han alegado los riesgos de "seguridad nacional" asociados a productos como las piezas de bicicleta.

Sin embargo, el mecanismo ha dado lugar a una extensa lista de artículos para el hogar sujetos a aranceles de hasta el 50 % sobre su contenido metálico.

Los funcionarios consideraron que el régimen arancelario era "demasiado complicado de aplicar", según una fuente, y que debía simplificarse.

Los beneficiados

Países como Reino Unido, México y Canadá, así como los miembros de la UE, podrían beneficiarse de cualquier flexibilización de los aranceles estadounidenses sobre los productos de acero y aluminio.

Un líder empresarial europeo, que prefirió no ser identificado, afirmó tener conocimiento de una empresa que había enviado cuatro contenedores idénticos de maquinaria a Estados Unidos y que se le habían aplicado tarifas diferentes por cada uno.

La última vez que el Departamento de Comercio ofreció a las empresas estadounidenses la oportunidad de nominar a proveedores extranjeros para que se les aplicaran aranceles fue en octubre, pero incumplió su propio plazo de 60 días para aprobar los nuevos gravámenes.

Como parte de esa ronda, fabricantes estadounidenses de colchones, moldes para pasteles y bicicletas presionaron para que se impusieran aranceles adicionales a las empresas extranjeras.

Las cerca de 100 solicitudes presentadas subrayan la amplia gama de productos que, según las empresas, representan un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos. Una empresa argumenta en su solicitud que "sin pan, bollos, baguettes, panecillos crujientes, pasteles, magdalenas y similares", los soldados del ejército estadounidense "no podrán mantener una dieta saludable".

El Departamento de Comercio, la oficina del representante comercial de Estados Unidos y la Casa Blanca declinaron hacer comentarios.