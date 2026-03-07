Irán anuncia que suspende ataques contra los países vecinos mientras Israel ataca más objetivos

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, señaló que Teherán detendría sus ataques contra países vecinos del Golfo que hayan sido afectados por acciones contra infraestructuras o sitios civiles durante el conflicto.

La guerra entre Israel e Irán se intensificó durante la noche con nuevos ataques aéreos y el lanzamiento de misiles y drones, mientras el conflicto en Medio Oriente entró en su segunda semana.

Aviones de combate israelíes atacaron objetivos en Irán y también en Líbano. En respuesta, Irán y el grupo militante libanés Hezbollah lanzaron múltiples salvas de misiles y drones contra territorio israelí.

Hezbollah afirmó además haber enfrentado a fuerzas israelíes en el valle de Bekaa, en el este del Líbano, luego de que cuatro helicópteros israelíes desplegaran tropas en la zona.

En Irán, se registraron explosiones en el Aeropuerto Mehrabad, en Teherán, tras aparentes ataques aéreos contra instalaciones cercanas.

Los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahréin, Kuwait y Arabia Saudita informaron haber sido objeto de ataques con drones y misiles el viernes. “No habrá más ataques ni lanzamientos de misiles hacia países vecinos, a menos que los ataques contra Irán provengan de esos países”, dijo el presidente el sábado. “No tenemos intención de agredir” a los estados vecinos, afirmó, dirigiéndose a ellos como “nuestros hermanos”. Pezeshkian también rechazó la exigencia de rendición de Donald Trump. "Llevarán a la tumba el deseo de nuestra rendición incondicional", afirmó.

En paralelo, el Kremlin informó que el presidente ruso Vladimir Putin sostuvo una conversación telefónica con Pezeshkian, en lo que sería el primer contacto reportado entre ambos líderes desde el inicio de la guerra. El mandatario iraní indicó además que algunos países habían iniciado esfuerzos de mediación para reducir las tensiones.

En Washington, el expresidente Donald Trump afirmó que sostuvo una reunión con ejecutivos de empresas de defensa estadounidenses, en la que acordaron aumentar la producción de misiles avanzados en medio del aumento de las tensiones internacionales.