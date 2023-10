Biden llega a Israel y junto a Netanyahu apunta a "otro equipo" por mortal explosión en hospital en Gaza

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el miércoles que la mortal explosión en un hospital de Gaza parecía haber sido causada por palestinos, no por el ejército israelí, mientras la indignación y las acusaciones mutuas se avivaban en todo Medio Oriente.

Al comparecer junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Tel Aviv, el presidente estadounidense se puso del lado de versiones que achacaban la explosión a un cohete fallido por parte de militantes palestinos, en lugar de a un ataque aéreo israelí.

“Según lo que he visto, lo hizo el otro equipo, no usted”, dijo Biden. “Pero hay mucha gente que no está segura. Así que tenemos que superar muchas cosas”.

No ha sido posible verificar de forma independiente el número de muertos ni la causa de la explosión, uno de los sucesos más sangrientos hasta el momento de la guerra, que comenzó con un ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre.

Indignación y acusaciones cruzadas

El viaje del presidente estadounidense pretende ser una muestra de solidaridad con Israel, para evitar que la guerra del país con Hamás se extienda por toda la región y para ayudar a facilitar la asistencia humanitaria a la Franja de Gaza.

Pero se ha visto eclipsada por la explosión en el hospital árabe Al-Ahli en la ciudad de Gaza, que llevó a los líderes árabes a cancelar una cumbre con Biden prevista para el miércoles.

Si bien Israel ha culpado del grupo militante palestino Yihad Islámica por la explosión, funcionarios palestinos dicen que la causa fue un ataque aéreo israelí que mató a cientos de personas.

La Sociedad de la Media Luna Roja Palestina dijo que el hospital estaba lleno de mujeres, niños, profesionales de la salud y desplazados internos que buscaban refugio.

Las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron el miércoles que una investigación interna había llegado a la conclusión de que un cohete lanzado desde un cementerio cerca del hospital justo antes de la explosión había fallado y se había estrellado contra un aparcamiento adyacente al hospital. El análisis apuntó a que la ojiva del cohete, junto con su combustible propulsor, se encendió, provocando la explosión. Las FDI también publicaron un audio de un teléfono móvil que supuestamente contenía una conversación entre “operativos de Hamás” que reconocían el fallido lanzamiento del cohete.

Sin embargo, los líderes árabes de toda la región han culpado a Israel.

Duelo y condena del mundo árabe

Después de que se conoció la noticia de la explosión el martes por la noche, Jordania canceló la cumbre que el rey Abdullah había planeado organizar para Biden, el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas.

Abbas se retiró de la cumbre y anunció un período de luto de tres días por lo que llamó “una gran calamidad y un atroz crimen de guerra”, en declaraciones citadas por la agencia de noticias palestina Wafa. El martes por la tarde estallaron protestas en Ramallah y otras partes de Cisjordania ocupada por Israel.

Los Emiratos Árabes Unidos condenaron lo que llamaron “el ataque israelí”. Turquía, Arabia Saudita y Jordania también culparon a Israel por la explosión, que el rey Abdullah calificó de “masacre” y crimen de guerra.

Bombardeos

El hospital está en la parte norte de Gaza, que Israel ha estado bombardeando intensamente antes de una incursión terrestre ampliamente esperada.

Israel sitió Gaza y ordenó a la gente que evacuara el norte del territorio la semana pasada, en una orden de desplazamiento masivo que afectó a alrededor de 1 millón de personas, o casi la mitad de la población de Gaza. Las agencias de ayuda han dado la alarma sobre lo que dicen es una importante crisis humanitaria a medida que los palestinos huyen hacia el sur.

El bombardeo israelí del enclave costero densamente poblado y urbanizado ya ha matado a más de 3.000 personas, según funcionarios de salud palestinos.

Israel dice que su objetivo es eliminar el liderazgo de Hamás de Gaza.

El país declaró la guerra tras el ataque de Hamás, que mató a más de 1.400 personas según las autoridades israelíes, en su mayoría civiles, en comunidades limítrofes con el territorio.