Día 101 de la invasión: Gobierno ucraniano responde a Macron tras asegurar que Rusia no debe ser humillada

Ucrania rechazó este sábado el llamado del presidente francés Emmanuel Macron a no "humillar" a Rusia por el bien de la diplomacia y dijo que no tenía sentido negociar hasta que las fuerzas de Moscú retrocedieran lo más posible.

Macron, que ha mantenido el diálogo con el líder del Kremlin, Vladimir Putin, desde la invasión rusa del 24 de febrero, se ofreció el viernes a mediar en la guerra y advirtió contra la humillación de Moscú para mantener la puerta abierta a una solución diplomática.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, rechazó enfáticamente la lógica de Macron en Twitter y dijo que tales llamadas "solo podrían humillar a Francia y a cualquier otro país que lo solicite".

Calls to avoid humiliation of Russia can only humiliate France and every other country that would call for it. Because it is Russia that humiliates itself. We all better focus on how to put Russia in its place. This will bring peace and save lives. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 4, 2022

“Porque es Rusia la que se humilla a sí misma. Es mejor que todos nos concentremos en cómo poner a Rusia en su lugar. Esto traerá paz y salvará vidas”, dijo.

Cuando se le preguntó sobre la oferta de mediación en la televisión nacional, el asesor presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak dijo: "... Hasta que recibamos armas en su totalidad, hasta que fortalezcamos nuestras posiciones, hasta que las hagamos retroceder (a las fuerzas de Rusia) lo más lejos posible a la fronteras de Ucrania, no tiene sentido celebrar negociaciones".

Ucrania, que dice que Rusia ya ha ocupado alrededor del 20% de su territorio, ahora está recibiendo armas más poderosas de Occidente. "Nuestras fuerzas armadas están listas para usar (las nuevas armas)... y luego creo que podemos iniciar una nueva ronda de conversaciones desde una posición fortalecida", dijo el viernes David Arakhamia, legislador ucraniano y miembro del equipo de negociación.

Entre otras cosas, Estados Unidos le dará a Ucrania sistemas de cohetes HIMARS de precisión que le permitirán atacar posiciones rusas desde un rango más largo.