Equipo de Musk expande el uso de su Inteligencia Artificial Grok en el Gobierno de Estados Unidos

El equipo DOGE del multimillonario Elon Musk está ampliando el uso de su chatbot de inteligencia artificial Grok en el Gobierno de Estados Unidos para analizar datos, dijeron tres personas familiarizadas con el asunto, violando potencialmente las leyes de conflicto de intereses y poniendo en riesgo información sensible de millones de personas.

El uso de Grok podría reforzar la preocupación entre defensores de la privacidad y otros de que el equipo del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Musk parece estar dejando de lado las protecciones establecidas para el manejo de datos confidenciales a medida que el presidente Donald Trump sacude la burocracia estadounidense.

Una de las tres personas familiarizadas con el asunto, que tiene conocimiento de las actividades del DOGE, dijo que el equipo de Musk estaba usando una versión personalizada del chatbot Grok.

El objetivo aparente era que DOGE tamizara los datos de forma más eficiente, dijo la persona. "Hacen preguntas, consiguen que prepare informes y ofrezca análisis de datos".

La segunda y la tercera persona dijeron que el personal del DOGE también dijo a los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional que lo usaran, pese a que Grok no ha sido aprobado en el departamento.

Reuters no pudo determinar los datos concretos que se habían introducido en la herramienta de IA generativa ni cómo se había configurado el sistema personalizado. Grok fue desarrollado por xAI, una operación tecnológica que Musk lanzó en 2023 en su red social X.

Si los datos fueran información gubernamental sensible o confidencial, el acuerdo podría violar las leyes de seguridad y privacidad, dijeron cinco especialistas en tecnología y ética gubernamental.

También podría dar al CEO de Tesla y SpaceX acceso a valiosos datos no públicos de contratación federal en agencias con las que hace negocios en privado o ser usados para ayudar a entrenar Grok, un proceso en el que los modelos de IA analizan tropecientos datos, dijeron los expertos. Musk también podría obtener una ventaja competitiva desleal frente a otros proveedores de servicios de IA por el uso de Grok en el Gobierno federal, añadieron.

Musk, la Casa Blanca y xAI no respondieron a las peticiones de comentarios. Un portavoz de Seguridad Nacional negó que el DOGE haya presionado al personal del DHS para que usara Grok. "DOGE no ha presionado a ningún empleado para que use ninguna herramienta o producto en particular", dijo el portavoz, que no respondió a más preguntas. "DOGE está aquí para encontrar y combatir el despilfarro, el fraude y el abuso".