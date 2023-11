Israel dice que la Autoridad Palestina en su forma actual no debe dirigir Gaza

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, arrojó más dudas sobre el futuro de la Franja de Gaza, sugiriendo que la Autoridad Palestina en su forma actual no debe hacerse cargo del enclave costero.

Israel ha prometido destruir al grupo palestino Hamás, que gobierna Gaza, tras su impactante asalto transfronterizo del 7 de octubre, y ha lanzado una invasión a gran escala del territorio.

Sin embargo, no ha especificado quién gobernará el enclave una vez finalizado el conflicto, limitándose a decir que Israel mantendrá la seguridad general.

Washington ha afirmado que Israel no puede ocupar el enclave tras la guerra, y el secretario de Estado, Antony J. Blinken, declaró la semana pasada que la administración de Gaza debía reunificarse con la cercana Cisjordania, parte de la cual está gestionada por la Autoridad Palestina (AP).

El Presidente palestino, Mahmud Abbas, dijo el viernes que la AP podría desempeñar un papel en el futuro en el gobierno de la Franja de Gaza, pero Netanyahu indicó a última hora del sábado que no quería que los actuales gobernantes de la AP tuvieran vía libre en Gaza.

En una conferencia de prensa, Netanyahu expuso sus antiguas quejas sobre el programa escolar de la AP, que según él fomenta el odio a Israel, y su política de dar salarios a las familias de los palestinos encarcelados en Israel.

"No habrá una autoridad civil que enseñe a sus hijos a eliminar el Estado de Israel, no puede haber una autoridad que pague salarios a las familias de asesinos", dijo. "No puede haber una autoridad dirigida por alguien que, más de 30 días después de la masacre (del 7 de octubre), aún no la ha condenado", agregó.

Abbas ha denunciado la violencia contra civiles "en ambos bandos", pero no ha emitido una condena inequívoca del ataque del 7 de octubre, en el que murieron 1.200 personas y unas 240 fueron secuestradas, en su mayoría civiles, según un recuento israelí.

Desde EEUU hasta Ucrania, la guerra de Gaza cambiará el mundo

Funcionarios palestinos afirman que más de 11.078 gazatíes han muerto por ataques israelíes en las últimas cinco semanas, alrededor del 40% de ellos niños.

Nabil Abu Rudeineh, un portavoz de Abbas, dijo a Reuters que los israelíes pretendían perpetuar las divisiones entre los dos territorios palestinos: la Cisjordania ocupada por Israel y Gaza.

"Los intentos israelíes de separar Gaza de Cisjordania fracasarán y no se permitirá, independientemente de las presiones", afirmó.

La Autoridad Palestina gobernaba Cisjordania y Gaza, pero fue expulsada de esta última en 2007 tras una breve guerra civil con Hamás.

Aunque los gobiernos occidentales quieren implicar a la AP en el futuro de Gaza, según los diplomáticos, también preocupa que Abbas, de 87 años, no tenga suficiente autoridad o el apoyo de su pueblo para hacerse cargo.

"Ahora mismo, no hay una idea clara de lo que podría ocurrir en Gaza una vez que cesen los combates", dijo un diplomático afincado en Jerusalén.