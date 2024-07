La desafiante postura de Biden que podría alarmar aún más a los demócratas

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, desestimó los llamados a poner fin a su candidatura a la reelección y negó que su desempeño en el debate haya causado un daño significativo a su campaña, adoptando una postura desafiante que podría alarmar aún más a los demócratas que temen que no haya abordado honestamente su mayor crisis política.

En una entrevista con ABC News el viernes, el mandatario estadounidense se negó a comprometerse a realizar un examen médico independiente para tranquilizar al público sobre su aptitud mental, aunque insistió en que tiene la energía para servir otros cuatro años.

Biden no aceptó que esté detrás de Donald Trump en las encuestas, dijo que no había escuchado directamente discusiones entre los demócratas de alto rango sobre pedirle que se retire, y declaró que solo el “Señor Todopoderoso” lo haría considerar poner fin a su candidatura.

A pesar de que el presidente de 81 años evitó cometer un error significativo como los que marcaron su desempeño desarticulado en el debate, la entrevista de 22 minutos en horario estelar con el presentador George Stephanopoulos probablemente no calme las preocupaciones entre los votantes, donantes y funcionarios demócratas que han pasado la última semana en pánico ante la posibilidad de que no solo no logre derrotar a su oponente republicano, sino que no sea capaz de servir otros cuatro años incluso si logra la reelección.

“Me sentiré como si hubiera dado lo mejor de mí y hubiera hecho el mejor trabajo que sé que puedo hacer, eso es lo que importa”, dijo Biden, según la transcripción oficial distribuida y posteriormente revisada por ABC.

Esto fue en respuesta a la pregunta de cómo se sentirá en enero si Trump gana la elección, un escenario de pesadilla para los demócratas.

Encuestas y opinión pública

Múltiples encuestas publicadas después del debate mostraron a Biden perdiendo terreno frente a Trump, con varias mostrando que está detrás por 6 puntos porcentuales. La proporción de votantes en una encuesta del New York Times/Siena College que cree que es demasiado mayor para ser presidente aumentó al 74%.

Cuando se le preguntó si cree que no está detrás, Biden dijo: “Todos los encuestadores con los que hablo me dicen que está empatado”.

Un donante demócrata, que solicitó el anonimato para hablar con franqueza, dijo que están enojados con aquellos en el entorno de Biden por no alentarlo a retirarse, calificando la campaña continua de delirante y egoísta.

“Está peligrosamente desconectado de las preocupaciones que la gente tiene”, dijo David Axelrod, un exasesor de la Casa Blanca de Obama que ha sido crítico de Biden, en una publicación en X después de la entrevista.

Antes de la aparición de Biden en ABC, el representante de Illinois Mike Quigley se unió a un grupo de más de media docena de demócratas de la Cámara que han pedido explícitamente al presidente que se retire o han dicho que creen que perdería ante Trump en noviembre.

Biden reconoció que el senador Mark Warner, un destacado demócrata de Virginia, estaba tratando de reunir a otros legisladores para presionarlo para que se retire. El presidente dijo que había escuchado de otros que debería permanecer en la carrera.

“Mark y yo tenemos una perspectiva diferente”, dijo Biden a Stephanopoulos.

Compromiso y futuro

Biden atribuyó su mal desempeño en el debate a un “mal episodio” provocado por un fuerte resfriado y que no había “indicación de ninguna condición seria”. Al ser preguntado cuándo se dio cuenta de que estaba teniendo una mala noche, Biden sugirió que en un momento se había distraído por los gritos de Trump.

“Me di cuenta de que simplemente no tenía el control”, dijo de ese momento.

Al preguntarle si había visto su desempeño en el debate, que alarmó a sus aliados demócratas, Biden dijo: “No creo que lo haya hecho, no”.

La entrevista se realizó durante un viaje a Wisconsin en el que Biden declaró rotundamente que no estaba considerando retirarse de la carrera. Dijo que aquellos que buscaban presionarlo estaban faltando al respeto a la voluntad de los votantes de las primarias demócratas, y que aún creía que representaba la mejor oportunidad para los demócratas de derrotar a Trump.

El tema se pondrá a prueba en la próxima semana ante la creciente preocupación de los legisladores y donantes demócratas.

Después de su viaje a Pensilvania, Biden recibirá a los líderes de la OTAN a partir del martes en una cumbre en Washington. El horario intensificado del presidente es una respuesta a los demócratas en pánico que han exigido que haga más para demostrar a los votantes que es capaz de servir otros cuatro años en la Casa Blanca.

Hasta ahora, algunos demócratas siguen cautelosos.

Biden se reunió el miércoles a puerta cerrada con más de 20 gobernadores demócratas en un intento de frenar la crisis que envuelve a su presidencia, diciéndoles que está “en esto para ganar”. Recibió votos públicos de confianza de varios de ellos, incluidos Gavin Newsom de California y Gretchen Whitmer de Michigan.

Pero en privado, los gobernadores le hicieron preguntas difíciles al presidente y él reconoció que necesita dormir más en el futuro, según una persona familiarizada con la discusión.

Una de las participantes, la gobernadora de Massachusetts Maura Healey, emitió una declaración el viernes que no llegó a pedir a Biden que se retire, pero parecía empujarlo a al menos considerar la posibilidad.

“Le insto a escuchar al pueblo estadounidense y evaluar cuidadosamente si sigue siendo nuestra mejor esperanza para derrotar a Donald Trump”, dijo.