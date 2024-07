La campaña de Kamala Harris recauda US$ 200 millones en una semana

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La vicepresidenta de EEUU y candidata demócrata a la presidencia, Kamala Harris, ha recaudado más de US$ 200 millones y ha conseguido 170.000 nuevos voluntarios para su campaña en menos de una semana.



Según datos divulgados por su equipo este domingo, Harris ha recaudado dicha cantidad de millones de dólares en menos de una semana, desde que el 21 julio el presidente estadounidense, Joe Biden, pusiera fin a su campaña a la reelección y pidiera a los estadounidenses que voten por ella en noviembre.



De ese monto, el 66% provino de estadounidenses que decidieron donar a la campaña por primera vez.



En los últimos días, la campaña de Harris también ha sumado más de 170.000 nuevos voluntarios que el sábado y el domingo ya pudieron participar en un "fin de semana de acción" con reuniones vecinales, comidas comunitarias y visitas puerta a puerta para movilizar a los votantes.



Según la campaña, los voluntarios también se han dedicado a llamar por teléfono a votantes que hablan español.



En concreto, solo este fin de semana se han organizado 2.300 eventos en los considerados como estados clave para las elecciones, incluyendo Arizona y Nevada, donde el voto de la comunidad latina podría desempeñar un papel crucial, así como Pensilvania, Wisconsin, Míchigan y Georgia.



El fervor que ha despertado la candidatura de Harris se ha reflejado en los sondeos, incluida una encuesta publicada el jueves por el diario The New York Times y el centro de educación superior Siena College.



Ese sondeo sitúa al expresidente y candidato republicano Donald Trump (2017-2021) un punto porcentual por delante de Harris, con un 48% de los apoyos frente a un 47%.



Esa cifra supone una notable mejora con respecto a la última encuesta de The New York Times y Siena College difundida a principios de mes y en la que Trump sacaba a Biden seis puntos porcentuales.