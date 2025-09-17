Click acá para ir directamente al contenido
La desconocida relación entre la familia de Elon Musk y el Vaticano

Detrás del show de luces que iluminó la Basílica San Pedro el fin de semana pasado está Kimbal Musk, hermano del dueño de Tesla, SpaceX y X (exTwitter). Las conversaciones para ser el organizador oficial del show de luces a las afueras del Vaticano se dieron en 2024, cuando vivía el Papa Francisco.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 19 de septiembre de 2025 a las 04:00 hrs.

