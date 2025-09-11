Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Entre Códigos
Entre Códigos

Seis abogados de estudios extranjeros fijan sus expectativas para el debut de Chile Day en Madrid

Destacan relación estratégica y que la capital española podría consolidarse como sede del evento.

Por: K. Peña y P. Vargas

Publicado: Jueves 11 de septiembre de 2025 a las 04:00 hrs.

abogados Chile Day
<p>Diana Rivera, socia de Cuatrecasas en España. Juan Vigón, basado en Madrid, socio del grupo corporativo de la oficina de Dentons en Chile. Jorge Perujo, socio de Ontier, España. Yoko Takagi, socia del departamento de Corporate en la oficina de DLA Piper España. Macarena Ravinet, socia de Cuatrecasas en Chile. Enrique Benítez, socio del área de Energía de Dentons en Chile.</p>

Diana Rivera, socia de Cuatrecasas en España. Juan Vigón, basado en Madrid, socio del grupo corporativo de la oficina de Dentons en Chile. Jorge Perujo, socio de Ontier, España. Yoko Takagi, socia del departamento de Corporate en la oficina de DLA Piper España. Macarena Ravinet, socia de Cuatrecasas en Chile. Enrique Benítez, socio del área de Energía de Dentons en Chile.

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Boric toma distancia del Banco Central sobre impacto del salario mínimo en el empleo: “Tengo una discrepancia”
2
Mercados

Ricardo Matte decide dejar su cargo como consejero FAPP tras tomar conocimiento de pequeña porción de acciones de Bicecorp en herencia
3
Empresas

¿Se acabó el respiro para el litio? Gigante chino de baterías CATL se dispone a reabrir su mina antes de lo previsto
4
Internacional

Murdoch sella un acuerdo de sucesión de US$ 3.300 millones para entregar el imperio a su hijo mayor
5
Empresas

Antiguos controladores de Cruz Blanca se suman a los interesados en venta de Banmédica
6
Mercados

Dólar se hunde $ 10 y cierra en mínimos desde julio tras datos que auguran próximos recortes de tasa en EEUU
7
Mercados

IPSA retoma senda alcista y cierra con avance de 2%, su mayor salto desde abril, por compras globales con miras a reunión de la Fed
8
Economía y Política

Alta tensión marca el primer debate con todos los candidatos a La Moneda y se intensifica cruce Kast-Jara
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Salud Innovación y Startups Laboral & Personas Construcción Entre Códigos Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete