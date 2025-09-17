Guiños a Bukele, el comunismo y las contribuciones: así partió la campaña dieciochera de Kast
Este miércoles 17 de septiembre la portada del diario gratuito hoyxhoy estaba completamente tomada por un aviso del comando de José Antonio Kast.
La mañana de este miércoles 17 de septiembre, quienes viajaban en metro o tomaban locomoción colectiva en Santiago y recogieron el diario gratuito hoyxhoy se toparon con algo distinto. La portada estaba completamente tomada por un aviso del comando de José Antonio Kast, que justo ese día estrenaba -al igual que las otras candidaturas- la propaganda presidencial.
En la primera plana se leía “El cambio radical: este 18 independízate de las noticias de siempre”. Más abajo, una foto de la visita del republicano al centro de confinamiento del terrorismo en El Salvador —el mismo que Nayib Bukele convirtió en emblema de su política de seguridad— acompañada de la frase: “Si gobiernan los mismos de siempre, nada va a cambiar”. Abajo, un guiño a su número en la papeleta, “Vota 5, vota Kast”, y cinco frases que buscan instalarse en el imaginario de los votantes: “Cincorrupción, cincomplejos, cincobardía, cincomunismo, cincontribuciones”.
Al dar vuelta la pagina, otra foto de Kast en el mismo centro de confinamiento, y otra frase: “Chile necesita un cambio radical para terminar con la inmigración ilegal”.
