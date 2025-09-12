EDN Abogados suma a Ignacio Esnaola como nuevo socio y líder del área tributaria
EDN Abogados anunció la incorporación de Ignacio Esnaola Vidal como socio y líder del área tributaria.
Esnaola es abogado de la Universidad de Chile, cuenta con un máster en Investigación Aplicada en Economía y Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona y estudios de doctorado en Derecho en la Universitat Pompeu Fabra. Posee más de 15 años de experiencia en consultoría tributaria, reestructuración corporativa, planificación patrimonial y solución de controversias fiscales, tanto en Chile como en el extranjero. Ha trabajado con jurisdicciones como Luxemburgo, Suiza, España, Países Bajos, Reino Unido y diversos países de América Latina.
Antes de sumarse a EDN Abogados, fue socio en Bruzzone y González Abogados y senior manager en EY. Actualmente, también es profesor en programas de posgrado en la Pontificia Universidad Católica de Chile (LLM UC) y en la Universidad Andrés Bello.
El socio fundador de EDN Abogados, Felipe Díaz Toro, destacó: “La llegada de Ignacio refuerza nuestra capacidad de ofrecer soluciones fiscales integrales y sofisticadas, alineadas con los desafíos actuales de nuestros clientes, tanto en Chile como a nivel global. Su experiencia potencia en particular nuestras prácticas de M&A y fondos de inversión, ya que consolida un servicio integral: estructuración, eficiencia fiscal y coordinación cross-border integradas desde el día uno”.
